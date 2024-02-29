Афиша Нижнего Тагила: куда сходить на неделе и в выходные

Афиша Нижнего Тагила

Ищете, куда сходить в Нижнем Тагиле? Культурная среда в нашем городе довольно развита. Музеи Нижнего Тагила ежедневно встречают гостей, проводят для них мастер-классы, организовывают выставки, посвященные самым разным сферам жизни. В библиотеках проходят встречи со школьниками, где сотрудники учреждений в разных районах города рассказывают об известных лицах, явлениях и событиях. Кинотеатры Нижнего Тагила также ежедневно открыты для отдыхающих. Глядя на объем анонсируемых мероприятий, мы сделали вывод, что выходные в Нижнем Тагиле могут проходить максимально насыщенно, главное — собраться с силами и мыслями.

Спектакли в театрах Нижнего Тагила: афиша

Афиша: спектакли — Нижнетагильский драматический театр

В пятницу и в выходные в Нижнем Тагиле свои двери для зрителей открывает Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Известные актеры под руководством худрука Игоря Булыгина ставят на сцене драмтеатра Нижнего Тагила успешные спектакли — «Головлевы. Маменька», «Дуры мы, дуры», «Мертвые души», «Вишневый сад», «Ревизор» и десятки других. Билеты раскупаются мгновенно, успевайте!

Афиша: спектакли — Новый молодежный театр Нижнего Тагила

В начале 2024 года после капитального ремонта Новый молодежный театр начал готовиться к новому сезону. Теперь зрители на новых удобных креслах могут смотреть прославившиеся в городе и области спектакли — «Кентервильское приведение», «Кошкин дом», «Дальше танцуйте сами», «Сахарный ребенок» и другие постановки.

Афиша: спектакли — Нижнетагильский театр кукол

Уже в этом году старейший профессиональный театр Нижнего Тагила — «кукольный», как его любят называть горожане — отпразднует свое 80-летие. Актеры театра прививают юным зрителям любовь к искусству и знакомят с известными детскими произведениями в своей уникальной интерпретации. Сам коллектив ежемесячно участвует в разных конкурсах, фестивалях, премиях и престижных лабораториях, привозя по праву заслуженные награды. В афише учреждения Нижнего Тагила имеется более 40 спектаклей, классических, экспериментальных и даже интерактивных.

Музеи Нижнего Тагила. Мастер-классы и выставки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на благо горожан и туристов работают 12 музеев разной направленности. В нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» вы найдете увлекательные экспозиции и сможете принять участие в интересных и доступных мастер-классах. В историко-краеведческом музее познакомитесь с историей родного края и узнаете о знаковых событиях региона и города. Посетив Лисьегорскую башню, вы побываете в самом маленьком музее России.

Название музея истории подносного промысла «Дом Худояровых» говорит само за себя. Там представлены подносы, расписанные профессионалами, овладевшими уникальной лаковой росписью. В историко-техническом музее «Дом Черепановых» узнаете о традициях тагильских изобретателей.

Музей изобразительных искусств Нижнем Тагила славится своими выставками, а также тем, что в нем хранится картина Рафаэля Санти «Мадонна с вуалью», а также представлены картины известных русских художников. А еще в музее ИЗО проводятся концерты и мастер-классы для детей и взрослых.

Также для гостей открыты двери нижнетагильского музея природы и охраны окружающей среды, мемориально-литературный музей им. А. П. Бондина, выставочный комплекс Уралвагонзавода, эко-индустриальный экопарк «Старый Демидовский завод» и другие места.

Мероприятия в библиотеках Нижнего Тагила

Центральная городская библиотека Нижнего Тагила появилась в 1918 году. С тех пор количество филиалов учреждения увеличилось до 23. Несмотря на доступность информации через интернет, сотрудники библиотеки покоряют сердца школьников и взрослых горожан интересными лекциями, мастер-классами и встречами с известными людьми. Теперь библиотека еще и доступна для маломобильных групп населения — людям с ОВЗ оказывается помощь при входе в библиотеку, а незрячие люди всех возрастов получают возможность читать и слушать книги с помощью специальных устройств.

Куда еще сводить ребенка в Нижнем Тагиле? Детская афиша

Мы уже упомянули места, куда можно сводить детей — театры, музеи, библиотеки. Но также для юных зрителей и их родителей есть кинотеатры Нижнего Тагила. Мягкий кинотеатр, «Красногвардеец» и «Родина». Для многих семей посмотреть кино хотя бы раз в месяц — добрая традиция. Расписание кинотеатров доступно на официальных сайтах и в приложениях.

Детская афиша в Нижнем Тагиле включает в себя и массу развлекательных мероприятий на свежем воздухе в различных парках.

Вечеринки в клубах и барах Нижнего Тагила

Афиша ночных клубов в Тагиле наполнена разными событиями - от ретро-дискотек до тематических вечеринок, выступлений стендаперов, конкурсов поэтов и традиционных танцевальных нон-стопов с ночи до утра. Бары и рестораны города принимают гостей в выходные и будни.