В Екатеринбурге скончалась хозяйка «мусорной» квартиры, а ее дочь-инвалид пропала

По словам жильцов, раньше здесь жили пожилая бабушка и ее дочь с инвалидностью. За ними ухаживали две женщины, однако никто не знает, кем они приходились хозяйкам. Затем бабушка умерла, а ее дочь-инвалида из квартиры вывезли, о ее судьбе ничего с тех пор не известно.