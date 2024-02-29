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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:24

В Екатеринбурге женщина умерла в «мусорной» квартире, а дочь-инвалид исчезла

В Екатеринбурге скончалась хозяйка «мусорной» квартиры, а ее дочь-инвалид пропала

29 февраля 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге женщина умерла в «мусорной» квартире, а дочь-инвалид исчезла

Жителей одного из подъездов пятиэтажки на улице Куйбышева в Екатеринбурге атакуют тараканы из замурованной квартиры, где навалены груды мусора.

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки на улице Куйбышева пытаются разобраться в деталях странной истории, которая случилась в одной из квартир. Старая хозяйка умерла, а ее дочь-инвалид исчезла. Об этом пишет издание E1.ru.

По словам жильцов, раньше здесь жили пожилая бабушка и ее дочь с инвалидностью. За ними ухаживали две женщины, однако никто не знает, кем они приходились хозяйкам. Затем бабушка умерла, а ее дочь-инвалида из квартиры вывезли, о ее судьбе ничего с тех пор не известно.

Жилое помещение, по словам соседей, завалено горами мусора, из-за этого весь подъезд атакуют полчища тараканов. Однако попасть в квартиру никто не может: после исчезновения женщины с инвалидностью вход кто-то залил монтажной пеной. Кто именно носил мусор в квартиру, тоже непонятно.

Жильцы обратились в СМИ, чтобы выяснить, что же в итоге стало с женщиной, которая является законной наследницей, и какое отношение к ней имеют незнакомки. Но первостепенная задача — попасть в квартиру для проведения дезинсекции.

Запросы направлены в Следственный комитет и центр социального обслуживания Октябрьского района.

В Екатеринбурге волонтеры объявили в розыск экскаваторщика, который исчез с железнодорожного вокзала.

#Общество#Происшествия#Проверка#Квартира#Мусор#Инвалид#Тараканы#СК РФ#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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