Подростки из Нижнего Тагила рылись в помойке

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Очевидцы предположили, что школьники «заразились» опасным трендом из соцсетей, который называется «помойкакормит», сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Свидетели сообщают, что такую картину они наблюдали уже не впервые.
Там же может оказаться все что угодно — осколки, шприцы! Куда смотрят родители? Кто скажет, что эти с виду благополучные детки ищут в отходах? — задается вопросом тагильчанин.
На кадрах видно, как прохожий спрашивает у школьников «что делаете?». На что один из мальчиков испуганно оборачивается, но не дает ответа на вопрос.
Ранее сообщалось, что в Екатеринубрге в мусорном пакете на помойке нашли новорожденного щенка. Хозяйка животного рассказала, что выбросила его решив, что он мертв.