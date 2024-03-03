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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле пожаловались на роящихся в отходах подростков

Подростки из Нижнего Тагила рылись в помойке

3 марта 2024, 10:08
Фото: 1MI

Жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле пожаловались на роящихся в отходах подростков

Жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле пожаловались на подростков, которые были замечены на помойке. По словам очевидцам, дети рылись в отходах.

Очевидцы предположили, что школьники «заразились» опасным трендом из соцсетей, который называется «помойкакормит», сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Свидетели сообщают, что такую картину они наблюдали уже не впервые.

Там же может оказаться все что угодно — осколки, шприцы! Куда смотрят родители? Кто скажет, что эти с виду благополучные детки ищут в отходах? — задается вопросом тагильчанин.

На кадрах видно, как прохожий спрашивает у школьников «что делаете?». На что один из мальчиков испуганно оборачивается, но не дает ответа на вопрос.

Ранее сообщалось, что в Екатеринубрге в мусорном пакете на помойке нашли новорожденного щенка. Хозяйка животного рассказала, что выбросила его решив, что он мертв.

#Происшествия#Нижний Тагил#Тагилстрой#Подростки#Родители#Помойка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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