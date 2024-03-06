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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Нидерландец Влут покинет ФК «Урал», если проиграет суд о ДТП с погибшим ребенком

Форвард Влут уйдет из ФК «Урал» в случае проигрыша суда по ДТП с гибелью ребенка

6 марта 2024, 10:29
Фото: 1MI

Нидерландец Влут покинет ФК «Урал», если проиграет суд о ДТП с погибшим ребенком

В Нидерландах Рая Влута приговорили к 2,5 годам лишения свободы за смертельную аварию, однако приговор пока не вступил в законную силу.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с футболистом клуба, гражданином Нидерландов Раем Влутом, который ждет решения суда по ДТП, жертвой которого стал маленький ребенок.

Напомним, что Рай Влут протаранил припаркованный автомобиль под Ротердамом в ноябре 2021 года. Суд на родине признал его виновным и приговорил к тюремному сроку в 2,5 года. Однако футболист подал аппеляцию.

По словам Иванова, пока суд не вынес новое решение, говорить что-то у судьбе Влута рано: пока он играет и называть его преступником до завершения процесса нельзя. Однако, если вредикт будет не в его пользу, то играть за «Урал» нидерландский форвард не сможет.

Отметим, что Рай Влут подписал контракт с «Уралом» в 2022 году и переехал в Екатеринбург. Родной клуб «Хераклес» он был вынужден покинуть после скандала с ДТП, после этого нападающий успел поиграть за «Астану».

Ранее в Екатеринбурге была арестована гражданка России и США Ксения Карелина по подозрению в госизмене.

#Спорт#ДТП#Суд#Уголовное дело#Апелляция#Футболист#Екатеринбург#ФК Урал#Гибель ребенка#Дарья Бобровицкая
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