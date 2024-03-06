Форвард Влут уйдет из ФК «Урал» в случае проигрыша суда по ДТП с гибелью ребенка

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с футболистом клуба, гражданином Нидерландов Раем Влутом, который ждет решения суда по ДТП, жертвой которого стал маленький ребенок.
Напомним, что Рай Влут протаранил припаркованный автомобиль под Ротердамом в ноябре 2021 года. Суд на родине признал его виновным и приговорил к тюремному сроку в 2,5 года. Однако футболист подал аппеляцию.
По словам Иванова, пока суд не вынес новое решение, говорить что-то у судьбе Влута рано: пока он играет и называть его преступником до завершения процесса нельзя. Однако, если вредикт будет не в его пользу, то играть за «Урал» нидерландский форвард не сможет.
Отметим, что Рай Влут подписал контракт с «Уралом» в 2022 году и переехал в Екатеринбург. Родной клуб «Хераклес» он был вынужден покинуть после скандала с ДТП, после этого нападающий успел поиграть за «Астану».
Ранее в Екатеринбурге была арестована гражданка России и США Ксения Карелина по подозрению в госизмене.