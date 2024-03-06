Форвард Влут уйдет из ФК «Урал» в случае проигрыша суда по ДТП с гибелью ребенка

По словам Иванова, пока суд не вынес новое решение, говорить что-то у судьбе Влута рано: пока он играет и называть его преступником до завершения процесса нельзя. Однако, если вредикт будет не в его пользу, то играть за «Урал» нидерландский форвард не сможет.