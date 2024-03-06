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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Боксер из Свердловской области встретился с Роналду

Криштиану Роналду пожелал удачи боксеру из Свердловской области

6 марта 2024, 08:53
Фото: Предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК

Боксер из Свердловской области встретился с Роналду

Свердловскому боксеру RCC Boxing Promotions Магомеду Курбанову удалось поговорить с капитаном клуба «Ан-Наср», а также вошедшим в историю футболистом Криштиану Роналду. Встреча прошла перед боем за чемпионский титул по версии WBA.

В результате Роналду пожелал свердловскому спортсмену удачи. Отмечается, что их встреча состоялась в новом спортзале в Саудовской Аравии, пишет Ура.ру.

Известно, что боксер и футболист пообщались на тему боев и весогонки. Мегомед спросил у Криштиану, выйдет ли он когда-либо на ринг, он ответил отрицательно, так как он «только играет».

Ранее сообщалось, что в Международный женский день Магомед Курбанов сразится с узбекским спортсменом Исраилом Мадримовым.

Напомним, что в феврале россиянин выиграл бой за чемпионское звание в Екатеринбурге.

#Спорт#Свердловская область#Спортзал#Международный женский день#Бой#Футболист#Боксер#Ринг#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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