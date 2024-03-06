Криштиану Роналду пожелал удачи боксеру из Свердловской области

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В результате Роналду пожелал свердловскому спортсмену удачи. Отмечается, что их встреча состоялась в новом спортзале в Саудовской Аравии, пишет Ура.ру.
Известно, что боксер и футболист пообщались на тему боев и весогонки. Мегомед спросил у Криштиану, выйдет ли он когда-либо на ринг, он ответил отрицательно, так как он «только играет».
Ранее сообщалось, что в Международный женский день Магомед Курбанов сразится с узбекским спортсменом Исраилом Мадримовым.
Напомним, что в феврале россиянин выиграл бой за чемпионское звание в Екатеринбурге.