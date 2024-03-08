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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Екатеринбурге мужчина отправился за покупками с чужой банковской картой

Житель Екатеринбурга нашел карту и порадовал себя обновками за чужой счет

8 марта 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге мужчина отправился за покупками с чужой банковской картой

В Екатеринбурге мужчина нашел на улице банковскую карту и решил не упускать шанс обновить гардероб и затариться алкоголем.

В Екатеринбурге ищут мужчину, который две недели назад, накануне 23 февраля, решил устроить себе шопинг с помощью найденной на улице карты, проинформировали в УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбуржец сразу же отправился в магазины одежды и обуви, а также заглянул в несколько алкомаркетов и цветочный магазин. Всего он успел потратить 17 тысяч рублей.

Отследить его покупки удалось в банковском приложении. Хозяйка потерянной карты спохватилась слишком поздно и написала заявление в полицию, однако вора до сих пор не нашли.

Правоохранители призывают любителя шопинга добровольно явиться в полицию и возместить причиненный ущерб.

Ранее жительница Нижнего Тагила похитила средства с чужой банковской карты.

#Общество#Происшествия#Деньги#Мужчина#Банковская карта#Шопинг#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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