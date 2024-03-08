Житель Екатеринбурга нашел карту и порадовал себя обновками за чужой счет

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Екатеринбурге ищут мужчину, который две недели назад, накануне 23 февраля, решил устроить себе шопинг с помощью найденной на улице карты, проинформировали в УМВД Екатеринбурга.
Екатеринбуржец сразу же отправился в магазины одежды и обуви, а также заглянул в несколько алкомаркетов и цветочный магазин. Всего он успел потратить 17 тысяч рублей.
Отследить его покупки удалось в банковском приложении. Хозяйка потерянной карты спохватилась слишком поздно и написала заявление в полицию, однако вора до сих пор не нашли.
Правоохранители призывают любителя шопинга добровольно явиться в полицию и возместить причиненный ущерб.
Ранее жительница Нижнего Тагила похитила средства с чужой банковской карты.