Ветеран ВОВ примет участие в выборах президента России на дому

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:18
Поздравить Жоржа Токарева с 100-летним юбилеем пришел председатель участковой избирательной комиссии № 1333 Железнодорожного района Екатеринбурга Александр Беляев. Он рассказал, что до 14:00 воскресенья, 17 марта, избиратели при наличии уважительной причины (инвалидность, болезнь, уход за больным) могут подать заявление о голосовании вне пункта выборов — на дому. Этой возможностью и воспользовался ветеран.
Я голосую всю свою жизнь, кажется, ни одни выборы не прошли без меня. Очень ответственно подхожу к этому вопросу. И раньше старался первым приходить на избирательный участок. На выборах Президента России тоже проголосую, — рассказал Жорж Токарев.
Александр Беляев не только руководит участковой избирательной комиссией, но и работает в школе. Поздравить со столетием Жоржа Токарева пришли и его ученики из Гимназии № 155.
Жорж Владимирович — это настоящая «звезда» для ребят. Их впечатлил и вдохновил пример ветерана, который принимает участие в выборах всю свою долгую жизнь. Такие встречи дают школьникам гораздо больше обычных уроков и мотивируют на участие в голосовании в будущем, по достижении совершеннолетия, — отметил председатель участковой избирательной комиссии.
Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В дни голосования в Свердловской области пройдет познавательная викторина «Опорный край», посвященная 90-летию региона. Участники интеллектуального соревнования получат в подарок медаль и ценные подарки, среди которых: 45 квартир, 100 белоснежных автомобилей «Москвич» с 1,5-литровым двигателем и мощностью в 136 лошадиных сил, 20 легендарных черных матовых мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. А совсем недавно на сайте проекта опорныйкрай.рф. появилась карта пунктов проведения викторины. По всему Среднему Уралу будет работать порядка двух тысяч подобных объектов. Все они расположатся в непосредственной близости к избирательным участкам.