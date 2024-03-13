Ветеран ВОВ примет участие в выборах президента России на дому

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В дни голосования в Свердловской области пройдет познавательная викторина «Опорный край», посвященная 90-летию региона. Участники интеллектуального соревнования получат в подарок медаль и ценные подарки, среди которых: 45 квартир, 100 белоснежных автомобилей «Москвич» с 1,5-литровым двигателем и мощностью в 136 лошадиных сил, 20 легендарных черных матовых мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. А совсем недавно на сайте проекта опорныйкрай.рф. появилась карта пунктов проведения викторины. По всему Среднему Уралу будет работать порядка двух тысяч подобных объектов. Все они расположатся в непосредственной близости к избирательным участкам.