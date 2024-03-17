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Герои России приняли участие в патриотической акции в Екатеринбурге

Герои России приняли участие в патриотической акции в Екатеринбурге

17 марта 2024, 08:36
Фото: Telegram-канал «Свердловский пул»
Патриотическая акция «Герои голосуют», в рамках которой ветераны боевых действий массово принимали участие в голосовании на выборах президента РФ, прошла в Екатеринбурге.

Об идее провести 17 марта с 11:00 до 13:00 в Екатеринбурге акцию «Герои голосуют» рассказал вице-губернатору Олегу Чемезову Герой России Сергей Воронин. Предложение прозвучало на встрече в рамках реализации федерального проекта «Вахта Героев Отечества».

Кроме массового участия в голосовании на выборах президента РФ, в Екатеринбурге прошел автозабег, организованный Фондом защитников Отечества. Маршрут был проложен через пункты для голосования всех участников пробега. Всего Герои объехали около десятка участков. Завершающей локацией стал район Ботанический.

Помимо того, что это гражданский долг, это человеческое отношение: мы выбираем Президента, мы выбираем будущее. Я привык голосовать лично, а не как сейчас модно — дистанционно. Отлично проголосовал: уютная, теплая атмосфера, — рассказал Герой России Николай Жмыхов.
Фото: Telegram-канал «Свердловский пул»

Напомним, выборы президента России завершаются сегодня, 17 марта, в 20 часов по местному времени. Далее начнется подсчет голосов.

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#Свердловская область#Выборы президента#Голосование#Патриотизм#Герой#Екатеринбург#Герой РФ#Анастасия Имамахметова
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