Герои России приняли участие в патриотической акции в Екатеринбурге

Кроме массового участия в голосовании на выборах президента РФ, в Екатеринбурге прошел автозабег, организованный Фондом защитников Отечества. Маршрут был проложен через пункты для голосования всех участников пробега. Всего Герои объехали около десятка участков. Завершающей локацией стал район Ботанический.