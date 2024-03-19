Пожилой жительнице отказали в замене кардиостимулятора в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В уральской столице ей отказали в проведении операции. Причина — отсутствие гражданства РФ, женщина из Казахстана. В России у Раисы есть лишь ВНЖ, пишет Е1.
Дочка пенсионерки Нина рассказала, что на протяжении трех лет ее мама наблюдалась в местных больницах с паспортом Казахстана. А когда они вышли на квоту на проведение операции, то получили отказ.
В очереди на проведение операции Юрчерко стояла с 2021 года. Сперва операцию запланировали провести 13 марта, но внезапно сообщили об отмене. Это произошло тогда, когда женщина уже находилась в операционной. Дочка пациентки добавила, что за счет этого аппарата ее мать живет.
В пресс-службе свердловской облбольницы подтвердили, что все дело в гражданстве. В больнице сказали, что проводить замену кардиостимулятора они могут только гражданам России.
Срок работы нынешнего кардиостимулятора у пенсионерки заквершится в мае, а получить гражданство можно минимум за три месяца. Поэтому пока семья не знает, что делать.
Ранее сообщалось, что студентка из Каменска-Уральского после «наказания» педагога лежит в больнице.