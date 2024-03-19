Пожилой жительнице отказали в замене кардиостимулятора в Екатеринбурге

В очереди на проведение операции Юрчерко стояла с 2021 года. Сперва операцию запланировали провести 13 марта, но внезапно сообщили об отмене. Это произошло тогда, когда женщина уже находилась в операционной. Дочка пациентки добавила, что за счет этого аппарата ее мать живет.