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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Пенсионерка из Екатеринбурга осталась без кардиостимулятора

Пожилой жительнице отказали в замене кардиостимулятора в Екатеринбурге

19 марта 2024, 10:36
Фото: 1MI

Пенсионерка из Екатеринбурга осталась без кардиостимулятора

Жительница поселка Октябрьский получила отказ от замены кардиостимулятора в медучреждении в Екатеринбурге. Пациектку зовут Раиса Юрченко, ей 76 лет.

В уральской столице ей отказали в проведении операции. Причина — отсутствие гражданства РФ, женщина из Казахстана. В России у Раисы есть лишь ВНЖ, пишет Е1.

Дочка пенсионерки Нина рассказала, что на протяжении трех лет ее мама наблюдалась в местных больницах с паспортом Казахстана. А когда они вышли на квоту на проведение операции, то получили отказ.

В очереди на проведение операции Юрчерко стояла с 2021 года. Сперва операцию запланировали провести 13 марта, но внезапно сообщили об отмене. Это произошло тогда, когда женщина уже находилась в операционной. Дочка пациентки добавила, что за счет этого аппарата ее мать живет.

В пресс-службе свердловской облбольницы подтвердили, что все дело в гражданстве. В больнице сказали, что проводить замену кардиостимулятора они могут только гражданам России.

Срок работы нынешнего кардиостимулятора у пенсионерки заквершится в мае, а получить гражданство можно минимум за три месяца. Поэтому пока семья не знает, что делать.

Ранее сообщалось, что студентка из Каменска-Уральского после «наказания» педагога лежит в больнице.

#Происшествия#Больница#Россия#Свердловская область#Гражданство#Операция#Казахстан#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Гражданство РФ#Кардиостимулятор
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