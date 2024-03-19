Студентка из Каменска-Уральского после «наказания» педагога лежит в больнице

ЧП произошло 17 и 18 февраля. Тогда преподаватель решил наказать двух студентов за то, что они улыбались на лекции. Он поставил их в угол и отшлепал ремнем. Все это сняли на видео другие студенты. После этого Ивана, который, помимо того, что педагог, еще и полицейский, уволили.