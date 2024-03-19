Студентка из Каменска-Уральского после «наказания» педагога лежит в больнице

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
ЧП произошло 17 и 18 февраля. Тогда преподаватель решил наказать двух студентов за то, что они улыбались на лекции. Он поставил их в угол и отшлепал ремнем. Все это сняли на видео другие студенты. После этого Ивана, который, помимо того, что педагог, еще и полицейский, уволили.
Мать девушки Наталья рассказала, что у ее дочери после случившегося обострился ревматоидный артрит. По ее словам, в тот день на коленях в углу она простояла 15 минут, сообщает «КП-Екатеринбург».
Это однозначно связано с эпизодом, произошедшим месяц назад. Дочь после случившегося говорила, что у нее болит колено, — добавила Наталья.
Девушка с 15 марта лежит в горбольнице, ее обследуют. К настоящему моменту известно, что в области одного колена у нее нашли кисту.
Теперь юристы семьи намерены взыскать компенсацию морального вреда и расходы на лечение.
Напомним, что ранее провинившийся педагог пришел на выпускной в техникум, где расплакался. Юрист семьи считает это действо демонстративным.