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Posted Сегодня, 18:59

Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

Из Crocus City Hall начали выносить раненых, на месте дежурят около 70 скорых

Прибыли около 70 скорых: из Crocus City Hall выносят раненых и пострадавших

22 марта 2024, 18:59
Фото: скрин видео РИА новости

Из Crocus City Hall начали выносить раненых, на месте дежурят около 70 скорых

С места теракта в Crocus City Hall начали эвакуировать раненых. На месте работают все экстренные службы, в том числе большое количество бригад скорой помощи.

Официальных данных о количестве жертв и пострадавших при теракте в Crocus City Hall на данный момент нет. Телеграм-канал 112 приводит цифру в 130 человек, убито более 40.

На место прибыло более 70 карет скорых, территория здания оцеплена.

СОБР начал мероприятия по зачистке Crocus City Hall от террористов. Также в здание зашли пожарные, которые начали борьбу с пламенем. С воздуха с огнем борются вертолеты.

Первые заявления о теракте в «Крокус Сити Холле» сделали в ФСБ
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#Происшествия#Россия#Полиция#Криминал#Скорая помощь#Теракт#Подмосковье#18+#Дарья Бобровицкая#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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