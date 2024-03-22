Прибыли около 70 скорых: из Crocus City Hall выносят раненых и пострадавших

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Официальных данных о количестве жертв и пострадавших при теракте в Crocus City Hall на данный момент нет. Телеграм-канал 112 приводит цифру в 130 человек, убито более 40.
На место прибыло более 70 карет скорых, территория здания оцеплена.
СОБР начал мероприятия по зачистке Crocus City Hall от террористов. Также в здание зашли пожарные, которые начали борьбу с пламенем. С воздуха с огнем борются вертолеты.