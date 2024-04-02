tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

В Свердловской области будут судить банду за заработок на азартных играх

Банда свердловчан заработала почти 5 миллионов на азартных играх

2 апреля 2024, 03:42
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области будут судить банду за заработок на азартных играх

Шестеро мужчин в Свердловской области предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр. Они вели свою деятельность три года и успели заработать 4,6 миллиона рублей.

Сначала 35-летний мужчина придумал как заниматься азартными играми в Екатеринбурге. Потом к нему присоединились еще пятеро человек. Работали мужчины с осени 2020 года по весну 2023 года.

Так, по данным прокуратуры Свердловской области, банда устанавливала ПО на терминалы и давала доступ игрокам к оборудованию и интернету.

Игрок всталял купюру в автомат и начинал играть. Если выпадала неудачная комбинация, то средства терялись.

Напомним, ранее в Нижней Туре силовики устроили облаву на незаконный игорный клуб. Там люди играли в карты на деньги.

#Свердловская область#Суд#Криминал#Приговор#Игра#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Азарт
Подпишитесь
Пропавшие замеры, антирейтинг и МУП Невьянска: экоитоги Тагила и области с 25 марта
Вчера, 10:28
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области
Вчера, 09:21
«Отправке подлежат 58 тысяч человек»: в ЦВО рассказали подробности весеннего призыва
Вчера, 13:31
Пенсии проиндексировали пенсионерам Свердловской области
Вчера, 12:50
Припаркованные авто будут эвакуировать с центральных улиц Тагила при уборке снега
Вчера, 12:35
"