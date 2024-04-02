Банда свердловчан заработала почти 5 миллионов на азартных играх

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Сначала 35-летний мужчина придумал как заниматься азартными играми в Екатеринбурге. Потом к нему присоединились еще пятеро человек. Работали мужчины с осени 2020 года по весну 2023 года.
Так, по данным прокуратуры Свердловской области, банда устанавливала ПО на терминалы и давала доступ игрокам к оборудованию и интернету.
Игрок всталял купюру в автомат и начинал играть. Если выпадала неудачная комбинация, то средства терялись.
Напомним, ранее в Нижней Туре силовики устроили облаву на незаконный игорный клуб. Там люди играли в карты на деньги.