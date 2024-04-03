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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 03:31

Части садов в Нижнем Тагиле грозит отключение света за долги

Часть садов в Нижнем Тагиле может остаться без света из-за долгов

3 апреля 2024, 03:29
Фото: 1MI

Части садов в Нижнем Тагиле грозит отключение света за долги

Коллективные сады в Нижнем Тагиле могут остаться без электричества по причине накопленных долгов. В общей сложности сумма задолженности составляет 9,3 млн рублей.

Самые большие долги отмечаются у «Автомобилист-2» — 2,6 млн рублей, «Шахтостроитель» — 989 тысяч рублей, «Коллективный сад № 10 ОАО „НТМК“» и «Тихая Дача». В НТЭСК сообщили, что отключения света в этих садах запланированы на май.

Кроме того, более 17 млн задолжали энергетикам УК и ТСЖ. Лидерами по сумме долга стали ООО УК «ПРО», ООО «Делодом-НТ», ООО «Уралком». Они накопили задолженности более 2 млн рублей каждая.

Напомним, ранее стало известно, что более 300 тысяч человек из Свердловской области не могут выехать за границу из-за накопившихся долгов перед приставами.

#Экономика#Нижний Тагил#Долг#Жители#Сад#Отключение#Свет#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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