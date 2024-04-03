Часть садов в Нижнем Тагиле может остаться без света из-за долгов

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Самые большие долги отмечаются у «Автомобилист-2» — 2,6 млн рублей, «Шахтостроитель» — 989 тысяч рублей, «Коллективный сад № 10 ОАО „НТМК“» и «Тихая Дача». В НТЭСК сообщили, что отключения света в этих садах запланированы на май.
Кроме того, более 17 млн задолжали энергетикам УК и ТСЖ. Лидерами по сумме долга стали ООО УК «ПРО», ООО «Делодом-НТ», ООО «Уралком». Они накопили задолженности более 2 млн рублей каждая.
Напомним, ранее стало известно, что более 300 тысяч человек из Свердловской области не могут выехать за границу из-за накопившихся долгов перед приставами.