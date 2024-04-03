Коллекция пыльных Jaguar обнаружена на парковке элитного отеля в Екатеринбурге

Бизнесмен отмечает, что причиной простаивания машин стало отсутствие запчастей. Для его автомобиля требуются детали из Англии, а в России они отсутствуют. При этом нет деталей даже на разборках. Ранее мужчина пытался сделать заказ, но так и не получил его.