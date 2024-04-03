Коллекция пыльных Jaguar обнаружена на парковке элитного отеля в Екатеринбурге
3 апреля 2024, 04:56
Фото: Telegram-канал «Яндекс Таксист 66»
На парковке отеля Hyatt Regency в Екатеринбурге были обнаружены пять Jaguar, на которых толстым слоем лежит пыль.
Так, на паркинге стоят два Jaguar S-TYPE 2007 года выпуска, два Jaguar XJ (2005 и 2007 годов), Jaguar XKR (2008 года), сообщается в Telegram-канале «Яндекс Таксист 66».
Хозяином одного из них оказался предприниматель по имени Сергей. По его словам, автомобилями он увлекся давно и с владельцами остальных элитных иномарок тоже знаком.
Бизнесмен отмечает, что причиной простаивания машин стало отсутствие запчастей. Для его автомобиля требуются детали из Англии, а в России они отсутствуют. При этом нет деталей даже на разборках. Ранее мужчина пытался сделать заказ, но так и не получил его.
Он отмечает, что Jaguar непрактичная в использовании машина — запчасти нужны оригинальные и расходуется много бензина. При этом стоят машины недорого, потому что в России марка не очень популярна, пишет Е1.