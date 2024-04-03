«Сплошной кусок глины»: жители Верхней Салды жалуются на раскопанные улицы

Жители частного сектора Верхней Салды пожаловались городской администрации на проезжие части близ домов. По их словам, после работ по газификации частного сектора по дороге стало невозможно ходить. Горожанин Артем В. сказал, что ранее дорога по улице Железнодорожной была отсыпана шлаком и прогрейдирована, однако после перекопа от прежнего благоустройства осталась лишь глина. В весенний период ситуация осложняется еще и тем, что дренажные канавы также завалены глиной, из-за чего вода на дорогах стоит, а тающему снегу некуда убегать.