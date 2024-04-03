«Сплошной кусок глины»: жители Верхней Салды жалуются на раскопанные улицы

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Жители частного сектора Верхней Салды пожаловались городской администрации на проезжие части близ домов. По их словам, после работ по газификации частного сектора по дороге стало невозможно ходить. Горожанин Артем В. сказал, что ранее дорога по улице Железнодорожной была отсыпана шлаком и прогрейдирована, однако после перекопа от прежнего благоустройства осталась лишь глина. В весенний период ситуация осложняется еще и тем, что дренажные канавы также завалены глиной, из-за чего вода на дорогах стоит, а тающему снегу некуда убегать.
Жительница дома Галина П. рассказала, что по улице Чкалова похожая ситуация. Женщина даже вынуждена отправлять ребенка в школу в бахилах, чтобы не испортить обувь при выходе из дома. Жалуются и жители участков по Орджоникидзе.
Про гараж вообще забыли уже, — добавляет Галина в группе «вСалде».
Горожане сообщают, что они пишут обращения в местную администрацию, к депутатам, а кто-то даже написал в администрацию президента.
Подписчики предлагают жителям частного сектора самостоятельно скидываться на щебень и отсыпать улицу своими силами, поскольку такая ситуация повторяется из раза в раз. По мнению горожан, газификация — это важно, однако исполнителям работ следует благоустраивать дорогу за собой, особенно если это входит в контракт.
Ранее горожане были недовольны уборкой снега: их дома дорожники засыпали снежными валами, преграждающими выезд и даже выход из домов.