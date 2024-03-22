«Засыпали дом»: владельцы частных домов в Нижнем Салды жалуются на уборку снега

Фотографии горожане сделали 21 марта. Некоторые из них не раз звонили дорожникам и в местную мэрию. Кто-то собрался обращаться в прокуратуру с жалобой на неудовлетворительную уборку снега. В комментариях к обсуждению представители городского хозяйства администрации Верхней Салды сообщили, что дорожники продолжат работы 22 марта, в пятницу.