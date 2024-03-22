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Published Сегодня, 06:59

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В Верхней Салде горожане жалуются на уборку снега у домов

«Засыпали дом»: владельцы частных домов в Нижнем Салды жалуются на уборку снега

22 марта 2024, 06:59
Фото: Наталья П., паблик «ВСалде»

В Верхней Салде горожане жалуются на уборку снега у домов

В городе Верхняя Салда местные жители с приходом весны жалуются на уборку снега вдоль частных домов. Они переживают, что сгребенный у ворот снег в скором времени затопит участки.

Тему о некачественной, по их мнению, уборке снега в частном секторе горожане подняли в социальных сетях.

Сегодня чистили дорогу на Пушкина и засыпали дом, кто будет убирать? Сейчас все начнет таять и побежит ко мне в дом, — пишет жительница Салды Наталья.
Фото: Жительница Верхней Салды Наталья П.

Горожане поддержали автора поста. Некоторые сообщили о похожей проблеме. К примеру, таяние снега угрожает домам по улице Луначарского. Еще одна женщина приложила фото засыпанной дорожниками территории перед воротами ее участка.

Фото: Жительница Салды Евгения Ч.

Фотографии горожане сделали 21 марта. Некоторые из них не раз звонили дорожникам и в местную мэрию. Кто-то собрался обращаться в прокуратуру с жалобой на неудовлетворительную уборку снега. В комментариях к обсуждению представители городского хозяйства администрации Верхней Салды сообщили, что дорожники продолжат работы 22 марта, в пятницу.

«Нынче вообще не вывозят»: жители Верхней Салды массово жалуются на расчистку снега
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Ранее TagilCity.ru писал о том, что жители Верхней Салды массово жаловались на то, что снег не вывозят. Малая часть горожан была удовлетворена уборкой снега.

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#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Частный дом#Жалоба#ЖКХ#Частный сектор#Уборка снега#Жалобы#Екатеринбург#Верхняя Салда#Юлия Мамонтова
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