«Засыпали дом»: владельцы частных домов в Нижнем Салды жалуются на уборку снега

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Тему о некачественной, по их мнению, уборке снега в частном секторе горожане подняли в социальных сетях.
Сегодня чистили дорогу на Пушкина и засыпали дом, кто будет убирать? Сейчас все начнет таять и побежит ко мне в дом, — пишет жительница Салды Наталья.
Горожане поддержали автора поста. Некоторые сообщили о похожей проблеме. К примеру, таяние снега угрожает домам по улице Луначарского. Еще одна женщина приложила фото засыпанной дорожниками территории перед воротами ее участка.
Фотографии горожане сделали 21 марта. Некоторые из них не раз звонили дорожникам и в местную мэрию. Кто-то собрался обращаться в прокуратуру с жалобой на неудовлетворительную уборку снега. В комментариях к обсуждению представители городского хозяйства администрации Верхней Салды сообщили, что дорожники продолжат работы 22 марта, в пятницу.
Ранее TagilCity.ru писал о том, что жители Верхней Салды массово жаловались на то, что снег не вывозят. Малая часть горожан была удовлетворена уборкой снега.