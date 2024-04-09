Владельцев «Таганского ряда» лишили разрешения на рынок в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Он принадлежит ООО «РЕНДЕР». Основным бенефециаром компании является владелец «Таганского ряда» Анатолий Никифоров. Постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Отмечается, что именно «РЕНДЕР» стал инициатором прекращения разрешения. Пока неизвестно, что дальше будет с рынком. Документ начал действовать 5 апреля.
Напомним, в конце февраля на рынке прошел протест местных предпринимателей. Они были недовольны повышением арендной платы. Одна из активисток привлекла внимание полиции. Ее пытались задержать, но на ее защиту встали все.