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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

Владельцев «Таганского ряда» лишили разрешения на рынок в Екатеринбурге

Владельцев «Таганского ряда» лишили разрешения на рынок в Екатеринбурге

9 апреля 2024, 11:41
Фото: 1MI
Разрешение на организацию розничного сельскохозяйственного рынка было аннулировано для объекта на улице Халтурина, 69.

Он принадлежит ООО «РЕНДЕР». Основным бенефециаром компании является владелец «Таганского ряда» Анатолий Никифоров. Постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отмечается, что именно «РЕНДЕР» стал инициатором прекращения разрешения. Пока неизвестно, что дальше будет с рынком. Документ начал действовать 5 апреля.

Напомним, в конце февраля на рынке прошел протест местных предпринимателей. Они были недовольны повышением арендной платы. Одна из активисток привлекла внимание полиции. Ее пытались задержать, но на ее защиту встали все.

#Экономика#Работа#Торговля#Рынок#Разрешение#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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