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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Екатеринбурге протестующие на «Таганском ряду» отбили коллегу у полиции

Бастующие на «Таганском ряду» в Екатеринбурге торговцы не отдали коллегу полиции

26 февраля 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге протестующие на «Таганском ряду» отбили коллегу у полиции

Силовики собирались задержать одну из протестующих женщин на рынке в Екатеринбурге, но окружившая ее толпа не дала этого сделать.

В Екатеринбурге в ходе забастовки в ТЦ «Пекин» и на «Таганском ряду» в понедельник, 26 февраля, толпа протестующих воспрепятствовала задержанию полицией одной из торговок, сообщает со ссылкой на очевидцев инцидента Ura.ru.

Ранее стало известно, что полиция прибыла к месту, где собрались предприниматели, которые решили провести акцию протеста из-за повышения арендной платы. Одна из активисток привлекла внимание правоохранителей, но когда ее хотели задержать, на защиту встала вся толпа.

По словам очевидца, люди заявляли, что вместе с ней полиция может забрать и остальных, так как требования предприниматели выдвигают общие.

Полицейские в итоге не смогли подобраться к женщине и уехали.

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели жесткое задержание водителя иномарки.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Аренда#Задержание#Забастовка#Акция протеста#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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