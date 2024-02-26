Бастующие на «Таганском ряду» в Екатеринбурге торговцы не отдали коллегу полиции

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В Екатеринбурге в ходе забастовки в ТЦ «Пекин» и на «Таганском ряду» в понедельник, 26 февраля, толпа протестующих воспрепятствовала задержанию полицией одной из торговок, сообщает со ссылкой на очевидцев инцидента Ura.ru.
Ранее стало известно, что полиция прибыла к месту, где собрались предприниматели, которые решили провести акцию протеста из-за повышения арендной платы. Одна из активисток привлекла внимание правоохранителей, но когда ее хотели задержать, на защиту встала вся толпа.
По словам очевидца, люди заявляли, что вместе с ней полиция может забрать и остальных, так как требования предприниматели выдвигают общие.
Полицейские в итоге не смогли подобраться к женщине и уехали.
В Екатеринбурге сотрудники полиции провели жесткое задержание водителя иномарки.