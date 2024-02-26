Бастующие на «Таганском ряду» в Екатеринбурге торговцы не отдали коллегу полиции

В Екатеринбурге в ходе забастовки в ТЦ «Пекин» и на «Таганском ряду» в понедельник, 26 февраля, толпа протестующих воспрепятствовала задержанию полицией одной из торговок, сообщает со ссылкой на очевидцев инцидента Ura.ru.