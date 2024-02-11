tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В центре Екатеринбурга задержаны «жены мобилизованных»

«Жены мобилизованных» задержаны в Екатеринбурге

11 февраля 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney

В центре Екатеринбурга задержаны «жены мобилизованных»

В Екатеринбурге на незаконной акции задержаны две активистки «Молодежного „Яблока“», проводившие несогласованную акцию у мемориала «Черный тюльпан».

О произошедшем рассказали в «Яблоке». Известно, что акция была представлена как протест «жен мобилизованных», пишет Ура.ру.

Они просто подошли к мемориалу и положили цветы, — поделились информацией в партии.

Далее, как рассказали в «Яблоке», к активисткам подошли стражи порядка и попросили проследовать с ними в отделение.

На женщин составили протоколы по п. 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение порядка». В министерстве общественной безопасности сказали, что акция не была с ними согласована.

Ранее в уральской столице задержали студента из Ирака, который побил девушку.

Всероссийскую акцию, приуроченную ко Дню борьбы с коррупцией, организовала ТПП РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое жителей Нижнего Тагила задержаны за сбыт наркотиковМуж и жена в Каменске-Уральском задержаны за оборот наркотиков
#Происшествия#Полиция#Протест#Задержание#Мемориал#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Акци
Подпишитесь
Где НМУ? На смог с Коксохима снова пожаловались жители Нижнего Тагила
Вчера, 10:52
Медики ходят по квартирам: на Вагонке в Нижнем Тагиле выявлена корь
Вчера, 11:32
Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори
Вчера, 13:29
«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле представил «Циников»
Вчера, 09:19
Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы
Вчера, 09:03
Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем
Вчера, 15:39