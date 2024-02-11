«Жены мобилизованных» задержаны в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
О произошедшем рассказали в «Яблоке». Известно, что акция была представлена как протест «жен мобилизованных», пишет Ура.ру.
Они просто подошли к мемориалу и положили цветы, — поделились информацией в партии.
Далее, как рассказали в «Яблоке», к активисткам подошли стражи порядка и попросили проследовать с ними в отделение.
На женщин составили протоколы по п. 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение порядка». В министерстве общественной безопасности сказали, что акция не была с ними согласована.
Ранее в уральской столице задержали студента из Ирака, который побил девушку.