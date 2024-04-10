Сезон клещей в Свердловской области в 2024 году. Места обитания и способы защиты

По данным «Новых известий», с бореллиозом ситуация труднее. Так, например, в Московской области оказалось, что из всех проверенных клещей 16,1% являются возбудителями бореллиоза. Получается, что из 16,8 тысячи обратившихся заболеть должны были 2,7 тысячи. Но даже если имеет место укус, это еще не значит, что человек заразится. Так, зараженными были признаны 227 человек.