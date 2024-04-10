Сезон клещей в Свердловской области в 2024 году. Места обитания и способы защиты

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Многие россияне боятся, что клещи из травы быстро перебираются на человека и впиваются ему в кожу, чтобы попить крови. При этом всем известно, что можно заразиться опасными болезнями. Фельдшер и управляющая пансионатом «Тёплые беседы. Люберцы» Ирина Громова рассказала «Новым известиям», что от укуса клеща ежегодно умирают около 30 человек. Однако стоит ли бояться укуса?
По официальным данным, в первые 6 месяцев 2022 года от укусов клещей пострадала 351 тысяча человек. Клещевой энцефалит выявлен у 430 человек. Это 0,12% от общего количество обратившихся в больницы. При этом тольков 2% случаев могут возникать клинические проявления.
По словам врача-невролога Екатерины Сивоконевой, осложнения могут появиться при игнорировании лечения.
По данным «Новых известий», с бореллиозом ситуация труднее. Так, например, в Московской области оказалось, что из всех проверенных клещей 16,1% являются возбудителями бореллиоза. Получается, что из 16,8 тысячи обратившихся заболеть должны были 2,7 тысячи. Но даже если имеет место укус, это еще не значит, что человек заразится. Так, зараженными были признаны 227 человек.
Болезнь Лайма выявляется каждый год у 7-10 тысяч человек. Ее можно вылечить, но важно вовремя обращаться за помощью.
Обитают клещи по всей территории России. При этом больше вероятность встретить переносчиков бореллиоза и энцефалита на территории Сибири. По словам врача-дезинфектолога Николая Дубинина, самые опасные клещи в лесных и таежных регионах.
Чтобы защититься от заболеваний, переносчиками которых являются клещи, нужно пройти курс вакцинации. Он состоит из трех прививок и действует три года. При этом от бореллиоза вакцинация не помогает.
Помните, что укус клеща — это еще не приговор. В основном к летальному исходу он может привести у пожилых людей со слабым иммунитетом, которые не захотели или не смогли обратиться к врачу.