Три миллиона квадратных метров жилья построили в УрФО с начала года

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Застройщиками за этот период было сдано порядка 2,95 миллиона «квадратов», поделился полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
Таким образом он констатировал, что темпы строительства в этом году выше, чем годом ранее. Якушев добавил, что за первый квартал нынешнего года в УрФО было введено на 18,6% больше жилья, чем за аналогичное время годом ранее.
В настоящий момент на Урале специалисты по недвижимости торопятся быстрее сдать уже достроенные дома. Активно строится новое жилье — 10,3 млн «квадратов».
Ранее сообщалось, что два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле.