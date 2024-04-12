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Updated Сегодня, 12:14

Три миллиона квадратных метров жилья построили в УрФО с начала года

Три миллиона квадратных метров жилья построили в УрФО с начала года

12 апреля 2024, 12:12
Фото: 1MI
На территории УрФО с начала года было построено около 3 миллионов «квадратов» жилья.

Застройщиками за этот период было сдано порядка 2,95 миллиона «квадратов», поделился полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Таким образом он констатировал, что темпы строительства в этом году выше, чем годом ранее. Якушев добавил, что за первый квартал нынешнего года в УрФО было введено на 18,6% больше жилья, чем за аналогичное время годом ранее.

В настоящий момент на Урале специалисты по недвижимости торопятся быстрее сдать уже достроенные дома. Активно строится новое жилье — 10,3 млн «квадратов».

Ранее сообщалось, что два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле.

#Дарья Сорокина#Экономика#Жилье#Строительство#Квартиры#Недвижимость#Новые квартиры#Екатеринбург#Застройщики
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