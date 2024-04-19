tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Экс-глава Перми покидает краевое правительство после скандального видео сына

Экс-глава Перми покидает краевое правительство после скандального видео сына

19 апреля 2024, 03:51
Фото: Properm.ru
Бывший глава Перми Алексей Демкин принял решение уйти из краевого правительства после того, как в сети появилось видео с его сыном, вызвавшее скандал.

Он сообщил, что осознает всю ответственность за высказывания сына. Поэтому он считает верным решение уйти по собственному желанию, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Демкин добавил, что планирует остаться в родном регионе и продолжить профессиональную деятельность.

Причиной ухода чиновника с поста стало видео, записанное его 27-летним сыном Ильёй. Находясь на Бали молодой человек решил записать видео. Там он рассуждал о том, зачем ему нужна Пермь, если вокруг так красиво. Сам молодой человек находится в другой стране уже два года, пишет Mash.

Напомним, ранее директор Дома офицеров в Екатеринбурге был уволен после того, как случился скандал с проведением БДСМ-вечеринки.

#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Новости УрФО#Правительство#Отставка#Высказывания
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
17 апреля, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
17 апреля, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
Вчера, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
Вчера, 03:48
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
17 апреля, 03:30
Новые автобусы вышли на маршруты 38 и 65 в Нижнем Тагиле
17 апреля, 17:03
"