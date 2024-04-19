Экс-глава Перми покидает краевое правительство после скандального видео сына

Причиной ухода чиновника с поста стало видео, записанное его 27-летним сыном Ильёй. Находясь на Бали молодой человек решил записать видео. Там он рассуждал о том, зачем ему нужна Пермь, если вокруг так красиво. Сам молодой человек находится в другой стране уже два года, пишет Mash.