Экс-глава Перми покидает краевое правительство после скандального видео сына

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Он сообщил, что осознает всю ответственность за высказывания сына. Поэтому он считает верным решение уйти по собственному желанию, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Демкин добавил, что планирует остаться в родном регионе и продолжить профессиональную деятельность.
Причиной ухода чиновника с поста стало видео, записанное его 27-летним сыном Ильёй. Находясь на Бали молодой человек решил записать видео. Там он рассуждал о том, зачем ему нужна Пермь, если вокруг так красиво. Сам молодой человек находится в другой стране уже два года, пишет Mash.
Напомним, ранее директор Дома офицеров в Екатеринбурге был уволен после того, как случился скандал с проведением БДСМ-вечеринки.