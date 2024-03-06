Директор Дома офицеров в Екатеринбурге уволен после скандала с БДСМ-вечеринкой

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Спустя месяц после всплывшего скандала с БДСМ-вечеринкой в Доме офицеров в Екатеринбурге, его директора уволили. Решение принято командование Центрального военного округа, на балансе которого находится учреждение. Об этом информирует «Уралинформбюро» со ссылкой на свой источник.
Ранее свой пост также покинул заместитель Зуева Георгий Подкорытов, однако он написал заявление по собственному желанию, заявив, что стал участником скандала поневоле и ему это неприятно.
Договор аренды с организаторами БДСМ-вечеринки подписывал именно Андрей Зуев.
Напомним, что вечеринка состоялась в ноябре 2023 года в помещении библиотеки. Спустя несколько месяцев об этом узнала общественника Екатерина Ипатова, которая обратилась с заявлением в Генпрокуратуру. Событие вызвало большой общественный резонанс.
Участников вечеринки попросили проверить депутаты Госдумы.