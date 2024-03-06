Директор Дома офицеров в Екатеринбурге уволен после скандала с БДСМ-вечеринкой

Спустя месяц после всплывшего скандала с БДСМ-вечеринкой в Доме офицеров в Екатеринбурге, его директора уволили. Решение принято командование Центрального военного округа, на балансе которого находится учреждение. Об этом информирует «Уралинформбюро» со ссылкой на свой источник.