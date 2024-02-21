О БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге подробно рассказали на федеральном канале

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Екатеринбурге набирает обороты скандал с БДСМ-вечеринкой в клубе «Фабрика» 4 февраля. Сюжет о квинки-пати снял Рен-ТВ. Журналисты решили расспросить участников мероприятия. К одному из них, руководителю журфака УрФУ Некрасову, они пришли на работу. Об этом пишет Ura.ru.
В сюжете репортеры дали негативную оценку происходящему. По словам Некрасова, они задавали ему «вопросы с пристрастием». После этого он заявил, что не хочет с ними общаться.
Как отметил адвокат Александр Добровинский, посетители вечеринки никаких российских законов не нарушили, а моральную оценку в данном случае может дать только само общество. По его словам, если преподаватель при приеме на работу не подписывал никаких документов, которые, например, запрещали бы ему посещать мероприятия сексуальной направленности, тогда придраться к нему не могут.
В УрФУ подтвердили, что отдельного положения об этических нормах, которые обязан соблюдать сотрудник, в вузе нет. Также в университете подчеркнули, что не имеют претензий к Некрасову.
Напомним, что вечеринку «в азиатском стиле» прервали правоохранительные органы. Ее организаторы были задержаны, а участники допрошены.