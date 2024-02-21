О БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге подробно рассказали на федеральном канале

Как отметил адвокат Александр Добровинский, посетители вечеринки никаких российских законов не нарушили, а моральную оценку в данном случае может дать только само общество. По его словам, если преподаватель при приеме на работу не подписывал никаких документов, которые, например, запрещали бы ему посещать мероприятия сексуальной направленности, тогда придраться к нему не могут.