Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Всплывают новые подробности БДСМ-вечеринки, которая состоялась в екатеринбургском клубе «Фабрика» 4 февраля и которую прервали полицейские. На экстравагантном мероприятии присутствовали известные и уважаемые люди города, информирует телеграм-канал Mash.
Одним из задержанных на вечеринке оказался декан журфака УрФУ Иван Некрасов. Мужчина уже пояснил, что просто пришел в клуб, но ни в чем не участвовал. Кроме того, на БДСМ-пати была замечена член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина.
Напомним, что участники скандальной вечеринки были допрошены в ходе полицейского рейда, а ее организаторов задержали.
Ранее в поле зрения общественников попала еще одна кинки-пати — в Доме офицеров в Екатеринбурге.