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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В Екатеринбурге декан факультета журналистики засветился на БДСМ-вечеринке

Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге

19 февраля 2024, 15:46
Фото: 1MI

В Екатеринбурге декан факультета журналистики засветился на БДСМ-вечеринке

Также на мероприятии в стиле кинки была замечена известный в Екатеринбурге психотерапевт Кристина Володина.

Всплывают новые подробности БДСМ-вечеринки, которая состоялась в екатеринбургском клубе «Фабрика» 4 февраля и которую прервали полицейские. На экстравагантном мероприятии присутствовали известные и уважаемые люди города, информирует телеграм-канал Mash.

Одним из задержанных на вечеринке оказался декан журфака УрФУ Иван Некрасов. Мужчина уже пояснил, что просто пришел в клуб, но ни в чем не участвовал. Кроме того, на БДСМ-пати была замечена член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина.

Напомним, что участники скандальной вечеринки были допрошены в ходе полицейского рейда, а ее организаторов задержали.

Ранее в поле зрения общественников попала еще одна кинки-пати — в Доме офицеров в Екатеринбурге.

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#Общество#Проверка#Полиция#Вечеринка#УрФУ#Журналистика#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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