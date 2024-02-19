Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге

Одним из задержанных на вечеринке оказался декан журфака УрФУ Иван Некрасов. Мужчина уже пояснил, что просто пришел в клуб, но ни в чем не участвовал. Кроме того, на БДСМ-пати была замечена член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина.