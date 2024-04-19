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Больная лошадь стала причиной смерти 30 собак под Екатеринбургом

Причиной гибели 30 собак в питомнике под Екатеринбургом стало мясо больной лошади

19 апреля 2024, 04:24
Фото: 1MI

Больная лошадь стала причиной смерти 30 собак под Екатеринбургом

Владелец питомника под Екатеринбургом, где погибло 3 десятка собак, заявил, что причиной стало мясо больной лошади.

По словам Сергея Тарасенко, ему предложили лошадь на корм в конце января. Ее пытались лечить, но она скончалась. Животное привезли, мужчина его разделал и дал мясо собакам, пишет РИА «Новости».

До этого, по словам владельца питомника, он кормил собак рыбными брюшками. Однако на утро после того, как собаки поели мясо лошади, 15 из них скончались. Мужчина не понял в чем была причина, но еще через день умерли другие собаки.

Сергей также отмечает, что вовремя трупы собак вывезти не получилось, так как была плохая дорога. Было решено убрать всех животных за дом и накрыть. После этого мужчине позвонил ветеринар. Он прислал видео, где тела раскиданы по территории, а строение разобрано.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в Белоярском ГО действительно было обнаружено много тел животных. Он отметил, что будет проведена экспертиза. Горелых не исключил, что может быть возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Смерть#Животные#Собака#Природа#18+#Екатеринбург
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