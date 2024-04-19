Причиной гибели 30 собак в питомнике под Екатеринбургом стало мясо больной лошади

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
По словам Сергея Тарасенко, ему предложили лошадь на корм в конце января. Ее пытались лечить, но она скончалась. Животное привезли, мужчина его разделал и дал мясо собакам, пишет РИА «Новости».
До этого, по словам владельца питомника, он кормил собак рыбными брюшками. Однако на утро после того, как собаки поели мясо лошади, 15 из них скончались. Мужчина не понял в чем была причина, но еще через день умерли другие собаки.
Сергей также отмечает, что вовремя трупы собак вывезти не получилось, так как была плохая дорога. Было решено убрать всех животных за дом и накрыть. После этого мужчине позвонил ветеринар. Он прислал видео, где тела раскиданы по территории, а строение разобрано.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в Белоярском ГО действительно было обнаружено много тел животных. Он отметил, что будет проведена экспертиза. Горелых не исключил, что может быть возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.