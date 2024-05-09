Парад в Екатеринбурге состоялся с ограничениями

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Посмотреть на зрелище вживую смогли около полутора тысячи человек — это ветераны, их близкий круг, а также представители СМИ, пишет Ура.ру.
Отмечается, что обычным горожанам попасть туда было непросто. Около торговых центров «Европа» и «Пассаж» были выставлены ограничения. Распространялись они и на улице 8 Марта.
С речью на главной трибуне выступили глава региона Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и другие представители власти.
На этот раз на всеобщее обозрение было представлено 45 единиц техники. Первым в колонне шел танк Т-34, затем прошли БТР-40, броне-автомобиль БА-64 и другая известная военная техника.
По окончании праздничного мероприятия губернатор спустился к ветеранам войны.
Ранее сообщалось, что сотни зрителей собрались, чтобы посмотреть парад в Нижнем Тагиле.