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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Парад в Екатеринбурге состоялся с ограничениями

Парад в Екатеринбурге состоялся с ограничениями

9 мая 2024, 10:55
Фото: Администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге прошел Парад Победы. В этом году он состоялся с рядом ограничительных мер.

Посмотреть на зрелище вживую смогли около полутора тысячи человек — это ветераны, их близкий круг, а также представители СМИ, пишет Ура.ру.

Отмечается, что обычным горожанам попасть туда было непросто. Около торговых центров «Европа» и «Пассаж» были выставлены ограничения. Распространялись они и на улице 8 Марта.

С речью на главной трибуне выступили глава региона Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и другие представители власти.

На этот раз на всеобщее обозрение было представлено 45 единиц техники. Первым в колонне шел танк Т-34, затем прошли БТР-40, броне-автомобиль БА-64 и другая известная военная техника.

По окончании праздничного мероприятия губернатор спустился к ветеранам войны.

Ранее сообщалось, что сотни зрителей собрались, чтобы посмотреть парад в Нижнем Тагиле.

#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Ветераны#Эдуард Россель#Губернатор#Евгений Куйвашев#Техника#СМИ#Война#Ограничения#Парад#Торговые центры#Парад победы#Екатеринбург#Владимир Якушев#Т-34
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