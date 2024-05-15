Минзрав составил список опасных лекарств для водителей

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Список был составлен в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова. В него включены не только препараты, в которых имеется алкоголь или психотропы. Туда включили и такие средства как «Омепразол», «Фамотидин», обезбаливающие средства и лекарства от простуды. Сам список опубликовал в своем Telegram-канале Ярослав Нилов.
Всего в списке три части. В первой перечислены препараты, которые можно приобрести без рецепта. Они имеют в составе седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт. Во второй части указаны лекарства, способные ухудшить внимание. А в третьей части находятся препараты, после приема которых при управлении автомобилем требуется особая осторожность. Всего насчитывается более 300 позиций.
При этом в документе встречаются такие препараты, которые имеют особую популярность. Например — «Колдрекс Найт», «Максиколд», «Терафлю», «Фервекс», «Нурофен плюс», «Кетанов», «СПАЗМАЛГОН», «Спазмалгин».
В Минздраве при этом заявили, что список препаратов имеет информационный характер и не предполагает наложения санкций или запретов.
Там отметили, что препараты могут повлиять на способность управления авто. Причина тому возможное снижение реакции, появление сонливости и так далее. А потому после приема водить людям не советуют. Также в ведомстве уточнили, что перед приемом того или иного лекарства нужно изучать инструкцию. Там всегда должна содержаться информация о влиянии на воможность управления авто.
Напомним, ранее аудиторы Счетной палаты РФ рассказали о главных проблемах медицины в стране.