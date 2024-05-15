tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Минзрав составил список опасных лекарств для водителей

Минзрав составил список опасных лекарств для водителей

15 мая 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney
Минздрав впервые составил список лекарств, которые не стоит принимать водителям перед тем, как сесть за руль. Документ вызвал бурные обсуждения в сети. Однако в ведомстве поспешили успокоить граждан. Там сообщили, что документ носит информационный характер.

Список был составлен в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова. В него включены не только препараты, в которых имеется алкоголь или психотропы. Туда включили и такие средства как «Омепразол», «Фамотидин», обезбаливающие средства и лекарства от простуды. Сам список опубликовал в своем Telegram-канале Ярослав Нилов.

Всего в списке три части. В первой перечислены препараты, которые можно приобрести без рецепта. Они имеют в составе седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт. Во второй части указаны лекарства, способные ухудшить внимание. А в третьей части находятся препараты, после приема которых при управлении автомобилем требуется особая осторожность. Всего насчитывается более 300 позиций.

При этом в документе встречаются такие препараты, которые имеют особую популярность. Например — «Колдрекс Найт», «Максиколд», «Терафлю», «Фервекс», «Нурофен плюс», «Кетанов», «СПАЗМАЛГОН», «Спазмалгин».

В Минздраве при этом заявили, что список препаратов имеет информационный характер и не предполагает наложения санкций или запретов.

Там отметили, что препараты могут повлиять на способность управления авто. Причина тому возможное снижение реакции, появление сонливости и так далее. А потому после приема водить людям не советуют. Также в ведомстве уточнили, что перед приемом того или иного лекарства нужно изучать инструкцию. Там всегда должна содержаться информация о влиянии на воможность управления авто.

Напомним, ранее аудиторы Счетной палаты РФ рассказали о главных проблемах медицины в стране.

#Ирина Кирилова#Общество#Здоровье#Водители#Минздрав#Лекарства#Автомобили
Подпишитесь
Арт-объекты, посвященные творчеству Окуджавы, установят в сквере Нижнего Тагила
Вчера, 14:32
Женщина в Нижнем Тагиле перевела мошенникам 1,2 миллиона
Сегодня, 04:30
Заставляла приседать по 5 часов: опекун Далера Бобиева раскрыла подробности истязаний
Вчера, 17:10
Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%
Вчера, 15:19
Пожарные резервуары планируют построить в четырех поселках под Нижним Тагилом
Вчера, 15:15
"