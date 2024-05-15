Минзрав составил список опасных лекарств для водителей

Там отметили, что препараты могут повлиять на способность управления авто. Причина тому возможное снижение реакции, появление сонливости и так далее. А потому после приема водить людям не советуют. Также в ведомстве уточнили, что перед приемом того или иного лекарства нужно изучать инструкцию. Там всегда должна содержаться информация о влиянии на воможность управления авто.