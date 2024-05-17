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Школьница в Екатеринбурге сбежала из дома после ссоры с родителями из-за парня

Школьница в Екатеринбурге сбежала из дома после ссоры с родителями из-за парня

17 мая 2024, 09:14
Фото: 1MI
13-летняя девочка в Екатеринбурге поссорилась с родителями и ушла из дома. Причиной конфликта стала переписка с мальчиком в мессенджере.

Обнаружена девочка была в Челябинске, пишет Ура.ру со ссылкой на источник. По его словам, родители не одобряли общение с молодым человеком. 14 мая гражданка Узбекистана вышла из дома на улице Саввы Белых и исчезла.

Родители написали заявление в полицию. Нашлась пропавшая уже на следующий день в Челябинске.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле были обнаружены двое мальчиков-подростков. Они отправились гулять после школы, но испугались, что папа их накажет. Поэтому они решили не возвращаться домой.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Родители#Школьник#Пропавшие#18+#Екатеринбург
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