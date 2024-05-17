Школьница в Екатеринбурге сбежала из дома после ссоры с родителями из-за парня

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Обнаружена девочка была в Челябинске, пишет Ура.ру со ссылкой на источник. По его словам, родители не одобряли общение с молодым человеком. 14 мая гражданка Узбекистана вышла из дома на улице Саввы Белых и исчезла.
Родители написали заявление в полицию. Нашлась пропавшая уже на следующий день в Челябинске.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле были обнаружены двое мальчиков-подростков. Они отправились гулять после школы, но испугались, что папа их накажет. Поэтому они решили не возвращаться домой.