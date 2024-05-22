Швабра, Каспер и Арчи: «Ангельские псы» порадовали детей-инвалидов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Волонтеры привели своих питомцев с очень интересными кличками. Перед детьми показывали свои таланты Швабра и Корка, Ваня и Люся, Арчи и Каспер.
Собаки общались с детьми, делали различные трюки. Детям очень понравилось, когда животные искали в их кулачках корм. А в конце мероприятия прошла фотосессия, сообщили TagilCity.ru в Дзержинском обществе инвалидов.
Ранее кинологи из студии «Ангельские псы» Нижнего Тагила стали победителями на фестивале в Санкт-Петербурге.