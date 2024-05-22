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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Нижнем Тагиле «Ангельские псы» показали представление для детей-инвалидов

Швабра, Каспер и Арчи: «Ангельские псы» порадовали детей-инвалидов в Нижнем Тагиле

22 мая 2024, 14:18
Фото: Нижнетагильская ДРО ВОИ

В Нижнем Тагиле «Ангельские псы» показали представление для детей-инвалидов

В Нижнем Тагиле 21 мая 2024 года в обществе инвалидов на Вагонке для детей устроили представление и удивили их трюками собаки из объединения «Ангельские псы».

Волонтеры привели своих питомцев с очень интересными кличками. Перед детьми показывали свои таланты Швабра и Корка, Ваня и Люся, Арчи и Каспер.

Собаки общались с детьми, делали различные трюки. Детям очень понравилось, когда животные искали в их кулачках корм. А в конце мероприятия прошла фотосессия, сообщили TagilCity.ru в Дзержинском обществе инвалидов.

Фото: Нижнетагильская ДРО ВОИ

Ранее кинологи из студии «Ангельские псы» Нижнего Тагила стали победителями на фестивале в Санкт-Петербурге.

#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Дети#Инвалиды#Мероприятие#Собаки#Выступление#Екатеринбург
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