Швабра, Каспер и Арчи: «Ангельские псы» порадовали детей-инвалидов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле «Ангельские псы» показали представление для детей-инвалидов

В Нижнем Тагиле 21 мая 2024 года в обществе инвалидов на Вагонке для детей устроили представление и удивили их трюками собаки из объединения «Ангельские псы».