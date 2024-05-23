Администрация ГГО получила предостережение от прокуратуры из-за нарушений подрядчика

Предостережение вручили администрации ГГО, чтобы та решила проблему с разрушенными дорогами и пешеходными тропинками в поселке Новоасбест. Не забыли напомнить и о незапланированной свалке мусора, которую оставил после себя подрядчик в лице ООО «Кургантехстрой». Прокуратура заинтересовалась ситуацией после того, как с заявлением к ним обратился председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин, который вызвался помочь местным жителям.