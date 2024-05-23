Администрация ГГО получила предостережение от прокуратуры из-за нарушений подрядчика

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Предостережение вручили администрации ГГО, чтобы та решила проблему с разрушенными дорогами и пешеходными тропинками в поселке Новоасбест. Не забыли напомнить и о незапланированной свалке мусора, которую оставил после себя подрядчик в лице ООО «Кургантехстрой». Прокуратура заинтересовалась ситуацией после того, как с заявлением к ним обратился председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин, который вызвался помочь местным жителям.
Прокуратура вынесла предостережение главе ГГО вполне обосновано. На лицо все признаки несанкционированной свалки строительного мусора и не в полном объёме выполненного благоустройства. Лишь продление контракта ещё на один год спасло чиновников от сурового наказания. Мы продолжим следить за ситуацией и уже в июне проведём ещё один выезд в Новоасбест, — рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».
Напомним, что ООО «Кургантехстрой» — подрядчик, который построил водовод холодного водоснабжения в поселке Новоасбест. После проведенных работ компания не стала ничего за собой убирать.