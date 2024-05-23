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Прокуратура порекомендовала главе ГГО исправить ситуацию в поселке Новоасбест

Администрация ГГО получила предостережение от прокуратуры из-за нарушений подрядчика

23 мая 2024, 08:44
Фото: 1MI

Прокуратура порекомендовала главе ГГО исправить ситуацию в поселке Новоасбест

Ситуацией в поселке Новоасбест заинтересовалась прокуратура, и после проведенной проверки глава ГГО получил предостережение на устранение последствий после прокладки водовода холодного водоснабжения, также администрации поселка порекомендовали утилизировать свалку, которую оставил подрядчик.

Предостережение вручили администрации ГГО, чтобы та решила проблему с разрушенными дорогами и пешеходными тропинками в поселке Новоасбест. Не забыли напомнить и о незапланированной свалке мусора, которую оставил после себя подрядчик в лице ООО «Кургантехстрой». Прокуратура заинтересовалась ситуацией после того, как с заявлением к ним обратился председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин, который вызвался помочь местным жителям.

Прокуратура вынесла предостережение главе ГГО вполне обосновано. На лицо все признаки несанкционированной свалки строительного мусора и не в полном объёме выполненного благоустройства. Лишь продление контракта ещё на один год спасло чиновников от сурового наказания. Мы продолжим следить за ситуацией и уже в июне проведём ещё один выезд в Новоасбест, — рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».

Напомним, что ООО «Кургантехстрой» — подрядчик, который построил водовод холодного водоснабжения в поселке Новоасбест. После проведенных работ компания не стала ничего за собой убирать.

Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
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