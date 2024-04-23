Разрбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры

Подрядчик в лице ООО «Кургантехстрой» обязан выполнить все эти требования, но на данный момент ни один пункт из списка не реализован. Срок окончания контракта был установлен на 1 февраля 2024 года, но Управление капитального строительства заключило дополнительное соглашение с ООО «Кургантехстрой», продлив срок действия контракта до декабря 2024 года. Это значит, что на летний сезон территория может остаться такой же разбитой и неблагоустроенной.