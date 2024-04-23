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Подрядчик в Новоасбесте разрушил дорогу и устроил свалку у детской площадки

Разрбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры

23 апреля 2024, 03:00
Фото: tagilcity.ru

Подрядчик в Новоасбесте разрушил дорогу и устроил свалку у детской площадки

ООО «Кургантехстрой» — подрядчик, который построил водовод холодного водоснабжения в поселке Новоасбест. После проведенных работ компания не стала ничего за собой убирать. Как результат — разрушенные улицы, уничтоженные тротуары и непригодные для эксплуатации дороги. И свалка у детской площадки.

Редакция TagilCity.ru побывала в Новоасбесте, пообщавшись с жителями домов вблизи разбитых дорог и убедившись в непотребном состоянии территории, которая по контракту должна быть отремонтирована. 

В результате проведения работ по прокладке трубопровода в поселке Новоасбест были разрушены и стали непригодны для использования дороги по улицам Коммунальная, Школьная, Горный переулок, Комсомольская и безымянный переулок. Подрядчик, выполнивший работы, после завершения прокладки не провел должного уплотнения почвы, что привело к размыву дорог. У местных жителей также есть вопросы и к заказчику закупки. Управление капитального строительства Горноуральского городского округа, по мнению жителей Новоасбеста, не проконтролировало работу своей подрядной организации.

У меня ребенок маленький. Детский садик находится за 2 км от дома, и чтобы мне его отвести туда, необходимо выходить за час, чтобы доехать. Приходится искать объездные пути, иначе машина завязнет. В администрацию жаловались, там сказали, что жалоба принята, отсыпка будет сделана, но пока, сами видите, ничего не происходит, — высказала свое недовольство Наталья, местная жительница, в беседе с TagilCity.ru.
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке НовоасбестСостояние дорог в поселке Новоасбест
Состояние дорог в поселке Новоасбест
Фото: tagilcity.ru

Весь строительный мусор и отходы от проведенных работ свалили на пустыре за домом № 2 по улице Коммунальной, что является нарушением экологических норм. По словам местных, рабочие повредили летний водовод и телевизионный кабель. Теперь жители поселка не знают, как будут поливать свои огороды летом.

Компания, ответственная за прокладку кабеля и вещания телевидения, осмотрев повреждения, просто расторгла контракт в одностороннем порядке. К слову, один из дополнительных видов работ, предоставляемых ООО «Кургантехстрой» — это строительство местных линий электропередачи и связи.

Поселок НовоасбестПоселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест Поселок Новоасбест
Поселок Новоасбест
Фото: tagilcity.ru

Кроме того, по словам местных жителей, по всей территории, где «Кургантехстрой» проводил строительные работы, не было никаких обозначающих ремонт дорожных знаков, а это опасно для движения транспорта. Бетонные трубы, демонтированные строителями, были просто складированы где попало. Так, например, одну из таких труб просто бросили у самой детской площадки, засыпав внутрь трубы песок и камни, чтобы она не покатилась.

Ко мне обратились жители поселка Новоасбест с жалобой на действия ООО «Кургантехстрой». По словам местных жителей, подрядчик нарушил требования проекта. В результате дороги в поселке оказались размыты и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Излишки грунта и строительный мусор складировались на пустыре за одним из жилых домов. Зона производства работ не была обозначена дорожными знаками, движение транспорта не ограничено. Демонтированные строителями бетонные трубы просто оставили возле домов и даже на детской площадке. Я уже написал обращение в прокуратуру, — рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».
Бетонная труба на детской площадке Бетонная труба на детской площадке
Бетонная труба на детской площадкеБетонная труба на детской площадке
Бетонная труба на детской площадке Бетонная труба на детской площадке
Бетонная труба на детской площадке Бетонная труба на детской площадке
Бетонная труба на детской площадке Бетонная труба на детской площадке
Бетонная труба на детской площадке
Фото: tagilcity.ru

Согласно техническому заданию объекта закупки, подрядчик обязан:

  • Восстановить почвенно-растительный слой привозным плодородным грунтом.
  • Восстановить асфальтобетонное покрытие.
  • Восстановить щебенистое покрытие.
  • Восстановить водоотводные канавы.
  • Гарантировать качество выполненных работ, а также своевременно устранять недостатки (дефекты), выявленные в период гарантийного срока своими силами и за счет собственных средств.

Подрядчик в лице ООО «Кургантехстрой» обязан выполнить все эти требования, но на данный момент ни один пункт из списка не реализован. Срок окончания контракта был установлен на 1 февраля 2024 года, но Управление капитального строительства заключило дополнительное соглашение с ООО «Кургантехстрой», продлив срок действия контракта до декабря 2024 года. Это значит, что на летний сезон территория может остаться такой же разбитой и неблагоустроенной.

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