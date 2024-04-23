Разрбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры

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Редакция TagilCity.ru побывала в Новоасбесте, пообщавшись с жителями домов вблизи разбитых дорог и убедившись в непотребном состоянии территории, которая по контракту должна быть отремонтирована.
В результате проведения работ по прокладке трубопровода в поселке Новоасбест были разрушены и стали непригодны для использования дороги по улицам Коммунальная, Школьная, Горный переулок, Комсомольская и безымянный переулок. Подрядчик, выполнивший работы, после завершения прокладки не провел должного уплотнения почвы, что привело к размыву дорог. У местных жителей также есть вопросы и к заказчику закупки. Управление капитального строительства Горноуральского городского округа, по мнению жителей Новоасбеста, не проконтролировало работу своей подрядной организации.
У меня ребенок маленький. Детский садик находится за 2 км от дома, и чтобы мне его отвести туда, необходимо выходить за час, чтобы доехать. Приходится искать объездные пути, иначе машина завязнет. В администрацию жаловались, там сказали, что жалоба принята, отсыпка будет сделана, но пока, сами видите, ничего не происходит, — высказала свое недовольство Наталья, местная жительница, в беседе с TagilCity.ru.
Весь строительный мусор и отходы от проведенных работ свалили на пустыре за домом № 2 по улице Коммунальной, что является нарушением экологических норм. По словам местных, рабочие повредили летний водовод и телевизионный кабель. Теперь жители поселка не знают, как будут поливать свои огороды летом.
Компания, ответственная за прокладку кабеля и вещания телевидения, осмотрев повреждения, просто расторгла контракт в одностороннем порядке. К слову, один из дополнительных видов работ, предоставляемых ООО «Кургантехстрой» — это строительство местных линий электропередачи и связи.
Кроме того, по словам местных жителей, по всей территории, где «Кургантехстрой» проводил строительные работы, не было никаких обозначающих ремонт дорожных знаков, а это опасно для движения транспорта. Бетонные трубы, демонтированные строителями, были просто складированы где попало. Так, например, одну из таких труб просто бросили у самой детской площадки, засыпав внутрь трубы песок и камни, чтобы она не покатилась.
Ко мне обратились жители поселка Новоасбест с жалобой на действия ООО «Кургантехстрой». По словам местных жителей, подрядчик нарушил требования проекта. В результате дороги в поселке оказались размыты и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Излишки грунта и строительный мусор складировались на пустыре за одним из жилых домов. Зона производства работ не была обозначена дорожными знаками, движение транспорта не ограничено. Демонтированные строителями бетонные трубы просто оставили возле домов и даже на детской площадке. Я уже написал обращение в прокуратуру, — рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».
Согласно техническому заданию объекта закупки, подрядчик обязан:
Подрядчик в лице ООО «Кургантехстрой» обязан выполнить все эти требования, но на данный момент ни один пункт из списка не реализован. Срок окончания контракта был установлен на 1 февраля 2024 года, но Управление капитального строительства заключило дополнительное соглашение с ООО «Кургантехстрой», продлив срок действия контракта до декабря 2024 года. Это значит, что на летний сезон территория может остаться такой же разбитой и неблагоустроенной.