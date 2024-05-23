Владелица салона красоты из Нижнего Тагила поборется за сердце учителя в шоу

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Девушке 21 год. Ей уже делали предложение, но Наталья не стала его принимать. Девушка рано осталась одна. Поэтому ей хочется большую семью. Тагильчанка надеется, что на проекте она сможет встретить мужчину, с которым ее мечта исполнится, сообщили в пресс-службе телеканала.
Напомним, в новом сезоне будет два «мистера». Один из них богат, а второй — беден. При этом оба они по профессии учителя. Участвуют в проекте девушки от 21 года до 35 лет. Среди них представительницы разных профессий.
Также в шоу участвует девушка из Екатеринбурга. Она имеет собственный бизнес, а в качестве хобби подрабатывает инструктором по йоге.