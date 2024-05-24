Областные соцвыплаты увеличены для медиков в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Раньше максимальная сумма не превышала 18,5 тысячи рублей. Средства будут выплачиваться из регионального бюджета.
В департаменте информполитики напомнили, что областные соцвыплаты назначаются для медработников, которые работают по системе ОМС. Это медперсонал первичного звена, районных больниц и скорой помощи.
Также средства могут получить и медики, оказывающие помощь вне ОМС. Это психиатры, фтизиатры, работающие с ВИЧ больными или оказывающие паллиативную помощь. Повышение выплат будет действовать с 1 марта 2024 года. Это означает, что за этот период будет сделан перерасчет.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле была увеличена сумма выплат для народных дружинников.