Областные соцвыплаты увеличены для медиков в Свердловской области

Также средства могут получить и медики, оказывающие помощь вне ОМС. Это психиатры, фтизиатры, работающие с ВИЧ больными или оказывающие паллиативную помощь. Повышение выплат будет действовать с 1 марта 2024 года. Это означает, что за этот период будет сделан перерасчет.