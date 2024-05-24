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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Областные соцвыплаты увеличены для медиков в Свердловской области

Областные соцвыплаты увеличены для медиков в Свердловской области

24 мая 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
До 50 тысяч рублей была увеличена максимальная сумма областных выплат для медиков. Такое решение принял глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Раньше максимальная сумма не превышала 18,5 тысячи рублей. Средства будут выплачиваться из регионального бюджета.

В департаменте информполитики напомнили, что областные соцвыплаты назначаются для медработников, которые работают по системе ОМС. Это медперсонал первичного звена, районных больниц и скорой помощи.

Также средства могут получить и медики, оказывающие помощь вне ОМС. Это психиатры, фтизиатры, работающие с ВИЧ больными или оказывающие паллиативную помощь. Повышение выплат будет действовать с 1 марта 2024 года. Это означает, что за этот период будет сделан перерасчет.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле была увеличена сумма выплат для народных дружинников.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Свердловская область#Врачи#Евгений Куйвашев#Выплаты#Люди#Екатеринбург
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