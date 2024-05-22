Народным дружинникам в два раза повысили оплату за дежурства в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Народная дружина появилась в Нижнем Тагиле в августе 2015 года, глобально история отсчитывает уже 65 лет со дня ее создания. Несколькими месяцами позже общественная организация была зарегистрирована в качестве юридического лица и была внесена в реестр главного управления МВД по Свердловской области. С тех пор дружинники официально охраняют безопасность местных жителей. Узнать их можно по характерной красной повязке на руке. В составе дружины числятся 70 граждан Нижнего Тагила, сообщил замначальника по взаимодействию с административными органами Александр Андреев на заседании профильной комиссии в гордуме. 39 из них помогают по линии охраны общественного порядка, остальные — по линии ГИБДД.
За 2023 год народная дружина вышла на улицы города 359 раз, в том числе, дежурила на общественных мероприятиях. Такое же количество административных правонарушений ими было пресечено за год. В текущем году дружинники вышли на улицы города 77 раз и уже побывали на 9 общественных мероприятиях. За этот срок ими пресечено 80 правонарушений.
Охрана порядка осуществляется по графику, согласованному с МВД Нижнего Тагила и администрацией города. Мэрия, добавим, ежегодно осуществляет информационную и финансовую поддержку общественной организации. Большая часть денежных средств выделяется на материальное стимулирование дружинников.
В 2024 году размер субсидии был увеличен и составил 941 тысячу рублей. В 2023 году выделялось более 600 тысяч. По согласованию с финуправлением были увеличение размеры вознаграждений командира дружины, его заместителя и бухгалтера. Увеличен размер стимулирующей выплаты народным дружинникам со 100 рублей в час несения службы до 200 рублей в час, — рассказал замначальника профильного управления.
По информации Андреева, из средств областного бюджета дружинников обеспечивают повязками, удостоверениями и страховкой. Члены народной дружины регулярно набираются опыта, состав организации растет. Мэрия на безвозмездной основе выделила штабу народных охранников порядка помещение на Красной, 21.