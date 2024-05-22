Народным дружинникам в два раза повысили оплату за дежурства в Нижнем Тагиле

Народная дружина появилась в Нижнем Тагиле в августе 2015 года, глобально история отсчитывает уже 65 лет со дня ее создания. Несколькими месяцами позже общественная организация была зарегистрирована в качестве юридического лица и была внесена в реестр главного управления МВД по Свердловской области. С тех пор дружинники официально охраняют безопасность местных жителей. Узнать их можно по характерной красной повязке на руке. В составе дружины числятся 70 граждан Нижнего Тагила, сообщил замначальника по взаимодействию с административными органами Александр Андреев на заседании профильной комиссии в гордуме. 39 из них помогают по линии охраны общественного порядка, остальные — по линии ГИБДД.