После окончания морозов в регионах России ожидается засушливая погода

По словам руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, осадки в начале мая были неравномерными. Например, в Рязани выпало даже больше месячной нормы, а в Воронежской, Орловской и Курской областях меньше. В некоторых местах практически не было дождей. Также Шувалов отмечает, что запас влаги, созданный зимой, уже израсходован из почвы.