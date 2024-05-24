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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

После окончания морозов в регионах России ожидается засушливая погода

После окончания морозов в регионах России ожидается засушливая погода

24 мая 2024, 09:20
Фото: 1MI
В южных районах России из почвы израсходована влага. Причиной стало небольшое количество осадков и холода. Это все может привести к гибели урожая. Однако случится ли это, рассказали эксперты.

В начале мая сильные заморозки ушли. Однако и осадков не было много. Так, например, в Центрально-Чернозёмном районе, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской областях за два месяца выпало меньше половины от двухмесячной нормы осадков, пишут «Новые известия» со ссылкой на Гидрометцентр.

В Белгородской области с начала мая выпало всего 19% многолетней нормы. Немного легче Липецкой области. Там количество осадков составляет 40%. Обычно за первые 2 декады выпадает 2/3 осадков.

По словам синоптика Романа Вильфанда, в Крыму уже наблюдается почвенная засуха. Там за два месяца выпали только 40% осадков. А в мае — только 25%.

По словам руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, осадки в начале мая были неравномерными. Например, в Рязани выпало даже больше месячной нормы, а в Воронежской, Орловской и Курской областях меньше. В некоторых местах практически не было дождей. Также Шувалов отмечает, что запас влаги, созданный зимой, уже израсходован из почвы.

В начале мая столбики термометров держались в среднем ниже нормы на 4-5 градусов. Такой вывод сделали синоптики, но сейчас ситуация изменилась. Так, в Центральной и Восточной части стали преобладать теплые циклоны.

Они и определяют, что она будет сухая, теплая и скудная на осадки. Из-за этого вероятность возникновения засухи возрастает.

В Росгидромете подтвердили, что в почве мало влаши. Однако только в двух регионах ситуация близка к засушливой — Крыму и на северо-востоке Ставрополья.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков УГМС, в Свердловской области заморозки резко сменятся на жару. В НИжнем Тагиле в ближайшие дни температура ожидается в пределах +14…+17 градусов. Однако будет ветрено. При этом направление ветра северное или северо-западное.

#Ирина Кирилова#Погода#Прогноз#Окружающая среда#Новые известия#Природа#Засуха
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