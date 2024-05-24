Поставщики «Жизньмарта» в Екатеринбурге пожаловались на повторные проверки

Напомним, ранее пости два десятка человек заявили о том, что отравились едой из «Жизньмарта». После этого Роспотребнадзор начал расследование. Нарушения были найдены на кухнях поставщиков. В частности кишечная палочка найдена в смывах с кухонного оборудования.