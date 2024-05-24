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Поставщики «Жизньмарта» в Екатеринбурге пожаловались на повторные проверки

Поставщики «Жизньмарта» в Екатеринбурге пожаловались на повторные проверки

24 мая 2024, 10:59
Фото: tagilcity.ru
Поставщики сети питания «Жизньмарт» в Екатеринбурге пожаловались на повторные проверки, сообщил владелец бренда Иван Зайченко.

Он выразил недоумение по поводу повторной проверки. Также он заявил, что некоторым приходится приостанавливать работу, написал он в своем Telegram-канале. Зайченко также заявил, что уже устал от разбирательств и попросил прекратить мучения.

Однако ранее в еде раньше находили инородные предметы. Например, есть случиа, когда обнаруживались нитки, волосы и даже ключ из металла. Также встречались куски пластика или плесень, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, ранее пости два десятка человек заявили о том, что отравились едой из «Жизньмарта». После этого Роспотребнадзор начал расследование. Нарушения были найдены на кухнях поставщиков. В частности кишечная палочка найдена в смывах с кухонного оборудования.

#Ирина Кирилова#Проверка#Жалоба#Екатеринбург#Бактерия#Кишечная палочка#Жизньмарт
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