Поставщики «Жизньмарта» в Екатеринбурге пожаловались на повторные проверки

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Он выразил недоумение по поводу повторной проверки. Также он заявил, что некоторым приходится приостанавливать работу, написал он в своем Telegram-канале. Зайченко также заявил, что уже устал от разбирательств и попросил прекратить мучения.
Однако ранее в еде раньше находили инородные предметы. Например, есть случиа, когда обнаруживались нитки, волосы и даже ключ из металла. Также встречались куски пластика или плесень, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, ранее пости два десятка человек заявили о том, что отравились едой из «Жизньмарта». После этого Роспотребнадзор начал расследование. Нарушения были найдены на кухнях поставщиков. В частности кишечная палочка найдена в смывах с кухонного оборудования.