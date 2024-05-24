В Свердловской области начнут наказывать за выгул скота в общественных местах

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В документе сказано, что теперь за выгул скота на общественных территориях владельцам придется платить штрафы. Суммы будут отличаться в зависимости от категории нарушителя. Например, простой гражданин заплатит от 500 рублей до 2 тысяч, а должностным лицам придется выложить уже 5-10 тысяч рублей. Юридическим лицам нарушение обойдется в 10-20 тысяч рублей.
Напомним, 9 мая в Екатеринбурге в Историческом сквере проходил рейд. Сотрудники полиции заставили людей с лошадьми покинуть территории. Рейд был обусловлен исполнением постановления, принятого 28 лет назад. Его нормы предусматривают запрет на выгул животных в Историческом сквере.