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В Свердловской области начнут наказывать за выгул скота в общественных местах

В Свердловской области начнут наказывать за выгул скота в общественных местах

24 мая 2024, 11:14
Фото: 1MI
В Свердловской области был одобрен законопроект, предусматривающий введение штрафов за выпас сельскохозяйственных животных в общественных местах. В пресс-службе ЗакСо рассказали, что проект может быть окончательно принят 28 мая.

В документе сказано, что теперь за выгул скота на общественных территориях владельцам придется платить штрафы. Суммы будут отличаться в зависимости от категории нарушителя. Например, простой гражданин заплатит от 500 рублей до 2 тысяч, а должностным лицам придется выложить уже 5-10 тысяч рублей. Юридическим лицам нарушение обойдется в 10-20 тысяч рублей.

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге в Историческом сквере проходил рейд. Сотрудники полиции заставили людей с лошадьми покинуть территории. Рейд был обусловлен исполнением постановления, принятого 28 лет назад. Его нормы предусматривают запрет на выгул животных в Историческом сквере.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Животные#Штраф#Природа#Скот#Екатеринбург#Выгул
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