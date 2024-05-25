Как защититься от клещей: симптомы укуса, советы и профилактика

Летняя пора — время побывать на природе, но все может быть омрачено встречей с маленькими и опасными существами — клещами. Эти насекомые переносят множество разных заболеваний, к примеру болезнь Лайма и энцефалит. В этой статье вы узнаете, как защитить себя от клещей и что делать, если вас укусили.

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