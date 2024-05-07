Границы еще 140 особо охраняемых природных зон будут установлены на Среднем Урале

Процесс установления границ региональных природных парков, заказников и памятников природы проходит в несколько этапов. Сначала специалисты подготавливают землеустроительные документы и проводят кадастровые работы. Большая часть из них осуществляется именно в летний период. Затем кадастровые инженеры вместе с сотрудниками лесничеств, ботаниками и природоведами обследуют пространства. После чего определяют, в пределах какой территории есть признаки ботанических, геоморфологических, гидрологических, минералогических памятников природы и других особо охраняемых природных территорий. Важность этих действий достаточно высока, поскольку в ранних документах содержится лишь ориентировочная информация о местоположении особо охраняемых природных территорий. Их контур попросту приходится искать.