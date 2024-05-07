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река Чусовая

Границы еще 140 особо охраняемых природных зон будут установлены на Среднем Урале

7 мая 2024, 04:00
Фото: 1MI
река Чусовая
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области завершает процесс установления границ особо охраняемых природных территорий в регионе. Всего на Среднем Урале 507 таких локаций. Границы отмечены уже у 226 зон. В 2024 году запланировано обозначить еще 140.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз подчеркивал важность системной работы по защите окружающей среды в регионе. Определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) позволит не допустить вовлечение земель, входящих в состав таких зон, в хозяйственный оборот и исключить нарушения природоохранного законодательства. Почти полторы сотни ООПТ, которые обозначат в 2024 году, располагаются в Верхнесалдинском, Каменск-Уральском, Ивдельском, Ирбитском, Красноуфимском, Нижнесергинском, Сысертском и других муниципальных районах.

Мы работаем в этом направлении, чтобы сохранить наследие уникальной уральской природы для будущих поколений, — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Процесс установления границ региональных природных парков, заказников и памятников природы проходит в несколько этапов. Сначала специалисты подготавливают землеустроительные документы и проводят кадастровые работы. Большая часть из них осуществляется именно в летний период. Затем кадастровые инженеры вместе с сотрудниками лесничеств, ботаниками и природоведами обследуют пространства. После чего определяют, в пределах какой территории есть признаки ботанических, геоморфологических, гидрологических, минералогических памятников природы и других особо охраняемых природных территорий. Важность этих действий достаточно высока, поскольку в ранних документах содержится лишь ориентировочная информация о местоположении особо охраняемых природных территорий. Их контур попросту приходится искать.

Отметим, работа по установлению границ природных парков, государственных природных заказников, природных памятников, дендрологических парков и ботанических садов ведется Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области с 2012 года.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Кроме того, территории всех лесных парков Свердловской области ежегодно обрабатываются от клещей. Среди них Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, заказник Режевской и другие. В этом году мероприятия планируют завершить к концу мая. Перед акарицидной обработкой сотрудники особо охраняемых природных территорий провели очистку тропиночных сетей и организованных мест отдыха, а также выкосили прошлогоднюю траву и избавились от сорной растительности.

Всего в лесных парках региона от клещей обработают порядка 600 гектаров лесного массива. В первую очередь это прилегающие к туристическим маршрутам территории и особенно популярные направления в природных парках. Проведение противоклещевой обработки предусмотрено до 27 мая, — рассказал Денис Мамонтов.

Комплекс истребительных мероприятий по уничтожению иксодовых клещей проводится только веществами, получившими сертификат качества. В дни обработки не рекомендуется посещать лесные и природный парки, о чем туристов предупреждают заранее. Прогулки и исследование территорий становятся безопасными только по истечении пяти дней.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

В ближайшее время работы запланированы в Шарташском лесном парке, Юго-Западном, Уктусском, Лесоводов России, Калиновском и других лесных парках Екатеринбурга. В населенных пунктах противоклещевой обработкой парков, скверов и других мест отдыха занимаются местные администрации. Специалисты призывают свердловчан во время отдыха на природе не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Выбор правильной одежды и использование репеллентов также защитит от опасных насекомых.

Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что количество клещей в Свердловской области значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Борьба с клещами началась в Екатеринбурге
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#Анастасия Имамахметова#Экология#Свердловская область#Безопасность#Природоохранное законодательство#Евгений Куйвашев#Клещи#Средний Урал#Министерство природных ресурсов#Природа#Заповедник#Екатеринбург#Природоохранная зона#Границы#Денис Мамонтов#Охраняемые природные зоны
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