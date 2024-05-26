Окно квартиры обстреляли хулиганы в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По словам пострадавших, которые живут на улице Строителей, обстрел начался около полуночи. Все домочадцы уже спали, но проснулись от треска стекол.
На улице, как утверждает женщина, было три молодых человека. Однако она не считает их причастными к преступлению.
Они не суетились, скорей всего были пьяные, навряд ли это они, — написала свердловчанка в паблике «Подслушано Каменск-Уральский».
Она отметила, что в полицию заявление писать не стала, так как с утра всем домочадцам надо было на работу. Кроме того, нигде в доме больше не было последствий обстрела. Остальные жители не пострадали.
Ранее в Нижнем Тагиле дебоширка закидала камнями и разбила окна в кафе в Дзержинском районе. Очевидцы пытались вызвать подмогу, но это было безрезультатно.