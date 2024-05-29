Уральцы ощутят на себе температурные качели в последние дни мая

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Синоптики Уральского УГМС дали прогноз на последние три дня мая. Согласно ему, перепады ожидаются от заморозков до жары в +23 градуса.
Так, 29 мая в ночное время температура воздуха достигла +8 градусов. Сильного перепада днем не ожидается и потеплеет до +14. Погода будет ветреная. Порывы ветра составят 6-11 метров в секунду. Также прогнозируются кратковременные дожди.
Однако уже в ночь на 30 мая похолодает до -5 градусов местами по региону. Юго-западной части повезло больше. Там температура дойдет до +4 градусов. В дневное время на территории региона потеплеет до +18 градусов. При этом в северной части области не будет теплее +14 градусов. Ветра и дождя не ожидается.
В ночь на 31 мая ожидается уже тепло до +6 градусах, но в горах и низинах температура опустится до -4 градусов. В дневное время можно будет порадоваться жаре от +18 до +23 градусов. Жителям крайнего севера повезло меньше. У них столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов. Ветра и дождя также не прогнозируется.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что Нижний Тагил накроет пыльца березы. Ее концентрация в воздухе достигнет 4 баллов.