Уральцы ощутят на себе температурные качели в последние дни мая

В ночь на 31 мая ожидается уже тепло до +6 градусах, но в горах и низинах температура опустится до -4 градусов. В дневное время можно будет порадоваться жаре от +18 до +23 градусов. Жителям крайнего севера повезло меньше. У них столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов. Ветра и дождя также не прогнозируется.