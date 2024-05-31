Нейросети начнут бороться с коррупцией в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
По словам Ионина, программа сможет проверять сотрудников всех ведомств. К примеру, она сможет вычислить аффилированность через родных, счета в банках и так далее. Делать она будет это на основании подаваемых деклараций. Обрабатываться будет большой объем данных, отметил замгубернатора в эфире «Четвертого канала».
Ионин также добавляет, что на составление деклараций уходит немало времени. С новой программой этот процесс автоматизируется.
Напомним, в декабре 2022 года чиновникам было разрешено не раскрывать свои доходы, пока идет спецоперация на Украине. Затем возможность появилась у всех депутатов. Ранее информация о доходах публиковалась на официальных сайтах органов.
Ранее искусственный интеллект также привлекли для наблюдения за школьниками во время сдачи экзаменов.