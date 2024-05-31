Нейросети начнут бороться с коррупцией в Свердловской области

По словам Ионина, программа сможет проверять сотрудников всех ведомств. К примеру, она сможет вычислить аффилированность через родных, счета в банках и так далее. Делать она будет это на основании подаваемых деклараций. Обрабатываться будет большой объем данных, отметил замгубернатора в эфире «Четвертого канала».