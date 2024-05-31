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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Нейросети привлекут для поиска коррупционеров в Свердловской области

Нейросети начнут бороться с коррупцией в Свердловской области

31 мая 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney

Нейросети привлекут для поиска коррупционеров в Свердловской области

Новая программа с искусственным интеллектом будет проверять чиновников Свердловской области на признаки коррупции. По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, регион будет первым, кто испробует эту систему.

По словам Ионина, программа сможет проверять сотрудников всех ведомств. К примеру, она сможет вычислить аффилированность через родных, счета в банках и так далее. Делать она будет это на основании подаваемых деклараций. Обрабатываться будет большой объем данных, отметил замгубернатора в эфире «Четвертого канала».

Ионин также добавляет, что на составление деклараций уходит немало времени. С новой программой этот процесс автоматизируется.

Напомним, в декабре 2022 года чиновникам было разрешено не раскрывать свои доходы, пока идет спецоперация на Украине. Затем возможность появилась у всех депутатов. Ранее информация о доходах публиковалась на официальных сайтах органов.

Ранее искусственный интеллект также привлекли для наблюдения за школьниками во время сдачи экзаменов.

#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Свердловская область#Коррупция#Слежка#Чиновник#Нейросеть#Екатеринбург#Искусственный интеллект
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