Открытие 61-й студенческой Целины прошло в Академическом районе Екатеринбурга

Трудовое лето у студентов начнется сразу после окончания сессии. Сезон Целины открывает для молодых специалистов дорогу на строительные площадки как Академического района, так и в другие города и регионы страны. К примеру, в прошлом году молодые строители-целинники побили в Академическом свой же рекорд по объему работ за аналогичный период 2022 года. При этом всего за месяц они заработали более миллиона рублей на отряд. Юноши и девушки без дела не сидели, они обновляли отмостки, облагораживали придомовую территорию, красили, шпатлевали и штукатурили в подъездах. Многих из них даже узнают жители и благодарят за труд.