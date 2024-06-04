Открытие 61-й студенческой Целины прошло в Академическом районе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Движение студенческих отрядов в 2023 году отметило 60-летний юбилей. В Свердловской области в состав движения входят свыше 3,5 тысяч учащихся различных вузов. Среди них студенты-проводники, медики, спортсмены, педагоги и многие другие. Однако больше всего для Академического района Екатеринбурга важны строители. Благодаря им главный девелопер восьмого района региональной столицы возводит дома и поддерживает порядок в уже готовом жилом фонде.
В честь старта летней трудовой кампании на празднике собрались сотни участников студенческих строительных отрядов. Поздравить их пришли представители компании, которая основала и продолжает строить Академический район, сотрудничая при этом с Целиной. Стоит отметить, что Академический принимает стройотряды с 2010 года. Именно здесь побывали ребята со всех уголков России. О соглашении между основателями района — АО СЗ «РСГ-Академическое» и молодежной общественной организацией «Свердловский областной студенческий отряд» — еще ни разу никто не пожалел.
Пожалуй, сегодняшний день является одним из самых важных для студентов, открывающих сегодня эту 61-ю Целину и открывающих ее в Академическом районе. Это будет второй праздник для студентов, живущих, как говорится, от сессии до сессии. Я уверен, что ваше студенческое лето в этом году будет успешным: все экзамены вы сдадите своевременно и без «хвостов». Удачи в учебе и в работе сегодня я желаю не только представителям строительных отрядов, но и тем, кто будет работать на железной дороге или с детьми, — отметил председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселев.
Предшественники сегодняшних студентов начали возводить Академический район более 15 лет назад.
Несомненно, с их помощью на месте торфоразработок сейчас красуются жилые кварталы с современными детскими площадками, многоэтажными стильными домами и роскошным парком. Сейчас этим стройотрядовцам уже более 30 лет, и это состоявшиеся люди. Вы перенимаете у них смену, чтобы и дальше вместе с нами возводить уральский Наукоград, — добавил председатель.
Генеральный директор управляющей компании «Академический» Андрей Сизов напомнил, что открывать целину возле памятника студотрядам стало доброй традицией:
Каждый год в конце весны или в начале лета студенты появляются возле памятника студенческим отрядам, а значит, очередному строительному сезону быть! Поздравляю вас с началом лета, с началом строительного сезона, с Целиной-61.
Трудовое лето у студентов начнется сразу после окончания сессии. Сезон Целины открывает для молодых специалистов дорогу на строительные площадки как Академического района, так и в другие города и регионы страны. К примеру, в прошлом году молодые строители-целинники побили в Академическом свой же рекорд по объему работ за аналогичный период 2022 года. При этом всего за месяц они заработали более миллиона рублей на отряд. Юноши и девушки без дела не сидели, они обновляли отмостки, облагораживали придомовую территорию, красили, шпатлевали и штукатурили в подъездах. Многих из них даже узнают жители и благодарят за труд.
Студенческие отряды стали активными участниками общественной жизни Академического, неотъемлемой частью новой социокультурной общности, сложившейся в районе. За все годы бойцы студотрядов помогли построить школы, детские сады, рекреационные зоны. Кроме того, обучающиеся приняли участие и в возведении храма Святых Божиих строителей. В Академическом по достоинству ценят каждое трудовое достижение. Так, в 2013 году здесь установили стелу, посвященную движению. На ней размещены эмблемы всех стройотрядов, принимавших участие в возведении нового района.