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Роспотребнадзор снова не нашел безопасных водоемов в Свердловской области

Роспотребнадзор снова не нашел безопасных водоемов в Свердловской области

4 июня 2024, 05:10
Фото: 1MI
Ни один водоем Свердловской области не прошел проверку и не получил санитарно-эпидемиологического заключения. Поэтому купаться в региональных водоемах нельзя.

В пресс-службе ведомства рассказали, что также не поступало заявлений на предоставление заключений от собственников зон отдыха. Поэтому пока ни одного документы выдано не было.

Однако специалисты сами берут пробы воды. Всего они обошли 95 водоемов. С них собрано 1220 проб. По результатам исследований по различным показателям 141 проба признана не соответствующей нормативам.

Берутся пробы и с пляжей. Всего получено 455. Среди них только 14 не соответствуют нормам.

Напомним, ранее все водоемы, находящиеся в Екатеринбурге и его окрстностях были признаны небезопасными для купания.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Запрет#Лето#Природа#Купание#Екатеринбург
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