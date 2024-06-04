Роспотребнадзор снова не нашел безопасных водоемов в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В пресс-службе ведомства рассказали, что также не поступало заявлений на предоставление заключений от собственников зон отдыха. Поэтому пока ни одного документы выдано не было.
Однако специалисты сами берут пробы воды. Всего они обошли 95 водоемов. С них собрано 1220 проб. По результатам исследований по различным показателям 141 проба признана не соответствующей нормативам.
Берутся пробы и с пляжей. Всего получено 455. Среди них только 14 не соответствуют нормам.
Напомним, ранее все водоемы, находящиеся в Екатеринбурге и его окрстностях были признаны небезопасными для купания.