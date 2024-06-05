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Updated Сегодня, 03:50

Экс-полицейская нарушила закон при работе на «Почте России» в Нижнем Тагиле

Экс-полицейская нарушила закон при работе на «Почте России» в Нижнем Тагиле

5 июня 2024, 03:48
Фото: 1MI
Бывшая сотрудница МВД была уволена из «Почты России» за нарушение анитикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре Пригородного района.

По данным ведомства, в 2023 году женщина змещала одну из должностей в полиции Нижнего Тагила.

В начале 2024 года она пришла работать оператором связи в почтовое отделение. При заполнении заявления женщина не стала указывать, что в последние 2 года работала в госструктурах. Однако по закону она обязана сделать это.

В результате «Почте России» было внесено представление об устранении нарушений. Женщина была уволена.

Напомним, ранее в Свердловской области чиновница потеряла работу из-за фотографии в соцсетях. Женщина сказала на работе, что заболела. Однако сама отправилась на марафон. Она выложила снимок с мероприятия в соцсети. В результате она была уволена.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Полиция#Нарушение#Закон#Почта России#Екатеринбург
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