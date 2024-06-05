Экс-полицейская нарушила закон при работе на «Почте России» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
По данным ведомства, в 2023 году женщина змещала одну из должностей в полиции Нижнего Тагила.
В начале 2024 года она пришла работать оператором связи в почтовое отделение. При заполнении заявления женщина не стала указывать, что в последние 2 года работала в госструктурах. Однако по закону она обязана сделать это.
В результате «Почте России» было внесено представление об устранении нарушений. Женщина была уволена.
Напомним, ранее в Свердловской области чиновница потеряла работу из-за фотографии в соцсетях. Женщина сказала на работе, что заболела. Однако сама отправилась на марафон. Она выложила снимок с мероприятия в соцсети. В результате она была уволена.