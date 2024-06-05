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Фуры под Екатеринбургом перекрыли дорогу через плотину

Фуры под Екатеринбургом перекрыли дорогу через плотину

5 июня 2024, 07:18
Фото: 1MI
Грузовики перекрыли одну из дорог около поселка Сагра в Свердловской области. Водителям не нравится, что им не разрешают ездить по дамбе. Решение властей для водителей было неожиданным.

По словам одного из водителей, находящихся в пробке, заблокированными оказались более сотни автомобилей. Он отметил, что грузовики заблокировали проезд в поселки Исеть и Сагра.

Дамба, о которой идет речь, относится к Среднеуральскому водохранилищу. Дорога через нее является единственным проездом к поселку Исеть. Но движение по ней ограничили для техники весом более 18 тонн. Под данный критерий попал почти весь транспорт металлобазы логистического центра «Исеть» и местных карьеров. Теперь они там проехать не могут.

Один из очевидцев сообщил, что водители требуют прокуратуру. На место уже приехали сотрудники ГАИ. Они стараются договориться с водителями.

В Министерстве транспорта заявили, что плотина уже очень старая. Она не рассчитана на то, чтобы по ней было интенсивное движение. Собственник посчитал, что сооружению требуется защита. Поэтому и установил ограничители. Кроме того, объехать плотину можно по направлению Сагра — Аять.

В Минтрансе добавили, что в ближайшие несколько лет около плотины будет построен новый мост.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Свердловская область#ГАИ#Водитель#Перекрытие#Плотина#Дамба#Екатеринбург#Среднеуральская ГРЭС#Бунт
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