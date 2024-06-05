Фуры под Екатеринбургом перекрыли дорогу через плотину

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По словам одного из водителей, находящихся в пробке, заблокированными оказались более сотни автомобилей. Он отметил, что грузовики заблокировали проезд в поселки Исеть и Сагра.
Дамба, о которой идет речь, относится к Среднеуральскому водохранилищу. Дорога через нее является единственным проездом к поселку Исеть. Но движение по ней ограничили для техники весом более 18 тонн. Под данный критерий попал почти весь транспорт металлобазы логистического центра «Исеть» и местных карьеров. Теперь они там проехать не могут.
Один из очевидцев сообщил, что водители требуют прокуратуру. На место уже приехали сотрудники ГАИ. Они стараются договориться с водителями.
В Министерстве транспорта заявили, что плотина уже очень старая. Она не рассчитана на то, чтобы по ней было интенсивное движение. Собственник посчитал, что сооружению требуется защита. Поэтому и установил ограничители. Кроме того, объехать плотину можно по направлению Сагра — Аять.
В Минтрансе добавили, что в ближайшие несколько лет около плотины будет построен новый мост.