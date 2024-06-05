Фуры под Екатеринбургом перекрыли дорогу через плотину

Дамба, о которой идет речь, относится к Среднеуральскому водохранилищу. Дорога через нее является единственным проездом к поселку Исеть. Но движение по ней ограничили для техники весом более 18 тонн. Под данный критерий попал почти весь транспорт металлобазы логистического центра «Исеть» и местных карьеров. Теперь они там проехать не могут.