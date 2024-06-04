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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

На Среднеуральской ГРЭС ограничили въезд на дамбу для большегрузов

Въезд на дамбу Среднеуральской ГРЭС ограничили для грузовиков

4 июня 2024, 14:19
Фото: департамент информполитики

На Среднеуральской ГРЭС ограничили въезд на дамбу для большегрузов

Ограничения на Среднеуральской ГРЭС были введены из-за увеличения потока фур до 100 в сутки.

Меры предосторожности были приняты, чтобы не допустить преждевременного разрушения дамбы, сообщает департамент информполитики.

Ввести ограничения пришлось ввиду того, что данное гидротехническое сооружение рассчитано на определенные нагрузки. Их увеличение, при неблагополучном стечении обстоятельств, может привести к разрушению плотины. На объекте ведётся круглосуточное дежурство. Беспрепятственно пропускаются легковые автомобили, пожарные машины, бригады скорой помощи, спецтехника и транспорт, доставляющий товары первой необходимости в посёлки Исеть и Сагра, — сказал директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» Дмитрий Гельд.

Чтобы решить вопрос с проездом фур в данном направлении, будет построена дорога Сагра — Аять. По ней будут курсировать фуры, которые везут груз из карьеров.

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