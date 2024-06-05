Грузовой автоэвакуатор отправили к бунтующим дальнобойщикам в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Сам мужчина отказывается самовольно убирать автомобиль, не выполняя требований полицейских, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
По его словам, движение все еще перекрыто.
Напомним, дальнобойщики устроили бунт и перекрыли проезд в знак протеста против запрета передвижения по плотине Среднеуральской ГРЭС. В Минтрансе заявили, что она слишком старая, а потому опасно ее нагружать. Там посоветовали объезжать по другой дороге, но водителям этот вариант не по душе, так как ехать придется дольше.