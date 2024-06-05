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Updated Сегодня, 09:51

Грузовой автоэвакуатор отправили к бунтующим дальнобойщикам в Свердловской области

Грузовой автоэвакуатор отправили к бунтующим дальнобойщикам в Свердловской области

5 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI
Фура одного из водителей, перекрывшая дорогу под Среднеуральском Свердловской области в знако протеста, будет удалена с проезжей части. Сделают это при помощи эвакуатора.

Сам мужчина отказывается самовольно убирать автомобиль, не выполняя требований полицейских, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По его словам, движение все еще перекрыто.

Напомним, дальнобойщики устроили бунт и перекрыли проезд в знак протеста против запрета передвижения по плотине Среднеуральской ГРЭС. В Минтрансе заявили, что она слишком старая, а потому опасно ее нагружать. Там посоветовали объезжать по другой дороге, но водителям этот вариант не по душе, так как ехать придется дольше.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Свердловская область#Дорога#ГАИ#Фура#Водитель#Эвакуатор#Екатеринбург
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