Грузовой автоэвакуатор отправили к бунтующим дальнобойщикам в Свердловской области

Напомним, дальнобойщики устроили бунт и перекрыли проезд в знак протеста против запрета передвижения по плотине Среднеуральской ГРЭС. В Минтрансе заявили, что она слишком старая, а потому опасно ее нагружать. Там посоветовали объезжать по другой дороге, но водителям этот вариант не по душе, так как ехать придется дольше.