Цены на очки и линзы могут резко вырасти в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
По словам директора компании Михаила Фейгина, основанием для дополнительного начисления стала неправильная классификация линз. В течение 10 лет компаниях их относила к «линзам, обработанным с двух сторон». Пошлина за них составляла 5%, а НДС платить не требовалось. Однако таможня сочла, что это неверно и классифицировала линзы как «прочие». Теперь за них нужно выплатить пошлину 10% и НДС.
Уточняется, что сниженная пошлина и отсутствие НДС применяются к готовым продуктам, которые без обработки вставляют в оправу. Фейгин отметил, что линзы действительно могут сразу пойти в оправу, но иногда их дорабатывают под особенности клиента.
Он также добавил, что до 2022 года проблем с ввозом не возникало. Однако по какой-то причине интерпретация кода изменилась и теперь под обработанными понимают только полностью готовые линзы, а вот те, что ввозятся и дорабатываются под параметры клиента — нет, пишет Е1.
По словам заместителя начальника Уральского таможенного управления (УТУ) Дмитрия Перфилова, квалификацию линз в последнее время никто не менял. Он объяснил, что после выпуска таможня может тщательно проверить товары. И в этот раз сложилась ситуация, когда было выявлено внесение недостоверной информации. Переквалифицированы линзы были только полуготовые. У остальных код остался прежним.
Перфилов также добавил, что при изменении кода декларант должен заплатить НДС, так как по старому коду изделия считались медицинскими, а они налогом не облагаются.
Директор сети «Очки для вас» все равно не согласен с таким решением. Он отметил, что если у полуготовых линз есть диоптрии, то НДС они не облагаются. Фейгин уточнил, что у их продукции они есть.
Спор компании и таможни уже дошел до Арбитражного суда. Заседание назначено на 17 июня.
Фейгин также отметил, что теперь стоимость очков может вырасти, так как пошлина на готовые линзы в шесть раз ниже, чем на те, которые требуют доработки. Коснуться такая ситуация может сложных рецептурных линз, которые выписывают инвалидам по зрению.
Директор также рассказал, что неделю назад в Шереметьево были арестованы еще две тонны линз от поставщика из Европы. При этом из-за длительного пересчета продукции могут задержаться поставки. Из-за этого компания была вынуждена дозаказать еще одну партию линз.
Напомним, в конце мая 2023 года аптеки в Екатеринбурге тоже заявляли о дефиците линз. Причиной стало то, что одна из американских компаний прекратила поставки в Россию.