Цены на очки и линзы могут резко вырасти в Свердловской области

По словам директора компании Михаила Фейгина, основанием для дополнительного начисления стала неправильная классификация линз. В течение 10 лет компаниях их относила к «линзам, обработанным с двух сторон». Пошлина за них составляла 5%, а НДС платить не требовалось. Однако таможня сочла, что это неверно и классифицировала линзы как «прочие». Теперь за них нужно выплатить пошлину 10% и НДС.